قطع الطرقات يتواصل..

قطع عدد من المحتجين الطرقات في أكثر من منطقة لبنانية، وأفادت غرفة التحكم المروري بأنه تم إعادة فتح السير في محلة الاولي عند مدخل مدينة صيدا، وكذلك اوتوستراد شكا باتجاه بيروت. كما قطعت لبعض الوقت الطريق على اوتوستراد الجنوب بإتجاه بيروت، في محلة الجية مفرق جدرا. كما قطعت طريق انصار وحبوش وكفررمان في الجنوب لبعض الوقت.

وفي الشمال، قطع المحتجون الطرقات عند دوار ابو علي في طرابلس، وساحة حلبا واوتوستراد عرمان. وفي بيروت، قطعت الطريق عند تقاطع المدينة الرياضية قبل أن يتم فتحها، وكذلك تم قطع الطريق عند ساحة الشهداء.

وفي منطقة البقاع، قطع عدد من الأشخاص طريق بر الياس – شتورا عند مفرق المرج.

وفي بيروت، قطعت عدد من الطرقات الرئيسية مثل ساحة الشهداء وتقاطع برج الغزال باتجاه #الحمرا والسفارة الكويتية.

المصدر: المنار