مواكبة | الكيان الصهيوني : يوم التشويش يبدأ باعتقالات ودهس متظاهرين

بدأ آلاف الصهاينة النزول إلى وسط تل أبيب في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء حيث تم الإعلان عن “يوم التشويشات” في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج على خطة الإصلاح القضائي، ويخطط منظمو الاحتجاجات “لأعمال متنوعة وحازمة تهدف إلى وضع حد للإصلاح القضائي”.

وكان من المقرر في البداية أن يكون “يوم المقاومة” أمس الاثنين ولكن تم تأجيله. وبحسب المنظمين، فإن احتجاجات، اليوم الثلاثاء “ستبدأ أسبوعا غير مسبوق من المقاومة المدنية والعصيان على الإصلاح القضائي

المتظاهرون يغلقون مدخل الكرياه في تل أبيب.

مئات المتظاهرين من الجنود والضباط السابقين يسيرون نحو مدخل الكرياه في تل أبيب

وبحسب صحيفة “هآرتس”، أغلق أكثر من ألف متظاهر مدخل “الكيرياه” (مقر وزارة جيش العدو) في “تل أبيب”، وقام العشرات منهم بتقييد أيديهم بالأنابيب والسلاسل إلى بوابة “بيغن”، البوابة الرئيسية للمقر.

كما قام متظاهرون باغلاق مبنى وزارة الدفاع ومبنى وزارة الامني في تل أبيب

متظاهرون يغلقون مبنى وزارة الدفاع في تل أبيب

متظاهرون يغلقون مبنى وزارة الامن في تل أبيب

مستوطنون يقتحمون بورصة تل أبيب رفضًا للتعديلات القضائية

كما اقتحم نشطاء احتجاج التكنولوجيا الفائقة مبنى بورصة “تل أبيب” وبعثروا فواتير على الأرض وعلقوا لافتات كبيرة على المبنى كُتب عليها “إنقاذ الاقتصاد” باللغتين العبرية والإنجليزية، وكانت السيارات المتوقفة بالقرب من المبنى مغطاة بلافتات مماثلة.

في المقابل تظاهر العديد من النشطاء اليمينيين أمام منزل مستشارة حكومة “نتنياهو” القضائية “غالي بهاراف ميارا” في “تل أبيب”. وربط اثنان من المتظاهرين نفسيهما بسياج منزلها.

وتجمع مئات المتظاهرين في ساحة “هابيما” في “تل أبيب” وتظاهر أمامهم بعض النشطاء اليمينيين يحملون لافتات كتب عليها “لقد أخطأت تماما”.

متظاهرون ضد حكومة نتنياهو يغلقون الطرفات

اغلاق طرق رئيسية في تل أبيب

وكانت القناة 13 العبرية قد افادت عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة بعد أن صدمته مركبة خلال مظاهرة ضد حكومة نتنياهو قرب رعنانا

و أعلنت الشرطة أنها اعتقلت 17 متظاهرا في الاحتجاجات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، وقالت إن 14 متظاهرا اعتقلوا في منطقة وسط الكيان المؤقت ، ومتظاهر في تل أبيب واثنين في منطقة شارع الشاطئ.

ويتوقع أن تمتد الاحتجاجات إلى مناطق مختلفة في كيان العدو مع تعطيل لحركة القطارات في “تل أبيب” و”هرتسليا” وحيفا وغيرها احتجاجًا على إصرار حكومة “نتنياهو” على تمرير أحد قوانين ما تسميه المعارضة “الانقلاب القضائي” وهو قانون إلغاء “سبب المعقولية” بالقراءتين الثانية والثالثة خلال الأيام القادمة

المصدر: اعلام العدو