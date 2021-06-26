طيران الشرق الاوسط: إسبانيا تسمح للبنانيين حاملي تأشيرة Visa Type C بدخول أراضيها

أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط -الخطوط الجوية اللبنانية في بيان لها السبت أنه “إضافة الى كل من فرنسا، قبرص، ألمانيا، الدانمارك، اليونان، بلجيكا وهولندا فقد سمحت إسبانيا للبنانيين من حملة تأشيرة سياحية Visa Type C بدخول أراضيها”.

وتابع البيان “لذلك تم رفع جميع القيود المفروضة على السفر من لبنان إلى إسبانيا. لا حاجة إلى التطعيم أو إجراء اختبار PCR أو Antigen شرط الدخول الالزامي الى إسبانيا (بما في ذلك للأطفال)، هو فقط تعبئة الإستمارة الخاصة بالراكبSpain Travel Health Form مع QR code عبر هذا الرابط لابرازها عند الوصول”.

وأضاف البيان “يخضع جميع مواطني الدول الثالثة لفحص صحي عشوائي عند الوصول”، وأوضح “لن يسمح لأي مسافر لا يستوفي شروط الرقابة الصحية ل COVID-19 التي وضعتها وزارة الصحة، بالدخول الى اسبانيا، لأسباب تتعلق بالصحة العامة”.

وتابع البيان “للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة: مركز الإتصالات MEA Call Center 961-01-629999 – callcenter@mea.com.lb أو زيارة: www.mea.com.lb”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام