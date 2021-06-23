رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية: مواد السلة الغذائية أصبحت حكمًا خارج الدعم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2021 - 10:06

رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية: مواد السلة الغذائية أصبحت حكمًا خارج الدعم

منذ 32 mins 23 June، 2021
رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني البحصلي
لبنان

أكّد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن “المواد التي أصبحت حكمًا خارج الدعم هي كل ما تضمنته مواد السلة الغذائية، التي توفت سريريًا إلى أن تعلن وفاتها رسمياً فلا موافقة من قبل وزارة الاقتصاد على أي ملف جديد يحتوي بضاعة جديدة، وذلك بسبب عدم تواجد الأموال من قبل مصرف لبنان”.

وسأل بحصلي في حديث إذاعي: “هل المواطن يستطيع ان يدفع ثمن البضائع الجديدة ومدخوله لا يكفي 10 أيام؟ “.

ودعا إلى “إقرار البطاقة التموينية سريعاً للعائلات الأكثر فقراً”، مناشدًا المسؤولين “إيجاد حل حول لقمة عيش المواطن قبل الاتفاق على الحقائب الوزارية”.

المصدر: وسائل اعلام لبنانية

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