فوائد الفجل: عديدة ومذهلة

تتعدد فوائد الفجل للجسم، إذ لطالما اشتهر بكونه منظف طبيعي للجسم من السموم، بالإضافة لكونه مدر طبيعي للبول، وغيرها

. الفجل (Radish) هو أحد الخضار الجذرية التي تنتمي إلى عائلة الخضراوات الصليبية مثل؛ البروكلي والملفوف، منذ القدم كان يعتقد أن لتناول الفجل وغيره من خضار هذه العائلة دور كبير في تعزيز الصحة، وهذا ما أثبته العلم الحديث، فما أهم فوائد الفجل هذه؟

فوائد الفجل

إليك أهم فوائد الفجل المحتملة:

• التبريد الطبيعي للجسم والحفاظ على رطوبته

يساعد تناول الفجل في الأيام الحارة على تقليل الحرارة الزائدة في الجسم، كما أنه يحوي نسبة عالية في محتواه من المياه مع عدد منخفض جدًا من السعرات الحرارية (أقل من 20 سعر حراري في كوب كامل الفجل المقطع).

وبكونه مصدر لكل من فيتامين ج، والزنك والفسفور فهي كلها مواد مغذية للأنسجة وتساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم والجلد بشكل خاص، لذا فقد يعد الفجل أحد الخضار الصيفية المفضلة لمواجهة حرارة الجو.

• تهدئة التهاب الحلق

يساعد الفجل بنكهته اللاذعة في القضاء على المخاط الزائد ويساعد في تنظيف الجيوب الأنفية وتهدئة التهاب الحلق (Sore throat) وأعراض أمراض البرد، وذلك بفضل محتواه من مضادات أكسدة قوية كفيتامين ج.

• تعزيز المناعة وإزالة السموم من الجسم

يعمل تناول الفجل على منع العدوى الفيروسية وتعزيز المناعة بسبب محتواه العالي من فيتامين ج، ويعتبر مطهر طبيعي للجسم ويساعد في التخلص من الجذور الحرة (Free radical) والسموم في الجسم من خلال مضادات الأكسدة القوية التي يعد مصدر عالي لها.

وقد وجد بأن الاستهلاك المنتظم للفجل يساعد على محاربة الميكروبات المختلفة، ومنع الإصابة بالالتهابات.

• تعزيز صحة الكلى

يعتبر الفجل غذاء مدر للبول بشكل طبيعي وبهذا فقد يلعب دور كبير في تنظيف السموم والفضلات من الجسم من خلال تعزيز عمل الكلى وعملية التنقية في الجسم، وهذه الخاصية قد تساعد من يعانون من مشاكل وأمراض في الكلى.

ففي بعض الحالات لا تقوم الكلى بعملها كما يجب فتتراكم السموم، وتناول الفجل قد يساعد في تعزيز عمل الكلى وتنظيف السموم من خلال زيادة كمية البول وإنتاجه وتخليص الجسم من الفضلات من خلاله، كما ويساعد تناول الفجل في علاج التهاب المسالك البولية (UTI)، وعلاج حصى الكلى.

• تنظيم مستويات ضغط الدم

نشرت دراسة مؤخرًا في مجلة (Nutrition Research and Practice) ربطت ما بين تناول أوراق الفجل وتأثيرها على ضغط الدم، إذ وجد بأن المشتركين الذين يعانون من ضغط الدم وتناولوا أوراق الفجل لاحظوا انخفاض في مستويات الضغط لديهم، وقد يعود ذلك إلى محتواه العالي بالبوتاسيوم وكونه فقير بالصوديوم.

بالتالي فإن تناول الفجل قد يساعد بشكل كبير مرضى ضغط الدم في السيطرة على الضغط ومن يعانون أمراض القلب في تنظيم دقات قلبهم وتعزيز صحة الشرايين.

• علاج اليرقان

تعتبر أوراق الفجل من العلاجات المنزلية الرائعة لمرض اليرقان، إذ أنها تساهم في توفير المزيد من الأكسجين في الجسم مما يساعد على إزالة الصبغة الصفراء من الجلد عند مريض اليرقان، كما ويساعد تناول الفجل في القضاء على البيليروبين الزائد من الدم.

• تعزيز عمل الجهاز الهضمي

يعتبر الفجل ذو تأثير مهدىء للجهاز الهضمي، ويساعد في تخفيف الانتفاخ (Bloating) وعلاج مشاكل عسر الهضم، كما وأنه مصدر عالي للألياف الغذائية التي تعزز عملية الهضم في الجسم.

بالاضافة إلى كونه مطهر طبيعي يساعد في إزالة السموم المتراكمة في الجهاز الهضمي والأمعاء، وبفضل محتواه من مضادات الأكسدة التي تقاوم الالتهابات والجذور الحرة التي قد تضر بخلايا الجهاز الهضمي.

• مكافحة السرطانات

يلعب الفجل دورًا في مكافحة السموم والجذور الحرة بسبب محتواه من مضادات الأكسدة القوية، هو أيضًا يحوي عدد من المغذيات النباتية والألياف والمعادن والفيتامينات التي تحمي خلايا الجسم وتقيها السرطانات وتشكل الأورام.

• خسارة الوزن الزائد

على الرغم من أنه لم يتم إثبات حقيقة كون الفجل يساهم في حرق الدهون، ولكن ما قد يدعم هذا الاعتقاد هو كون الفجل مصدر منخفض في السعرات الحرارية ولا يحوي الدهون أو الكولسترول، بالإضافة إلى كونه غني بالمغذيات الضرورية وبالألياف الغذائية ونسبة المياه التي تعزز الشعور بالشبع.

ومن هنا فقد يكون من المحبذ إضافته إلى برامج التغذية التي تستهدف فقدان الوزن.

• تقوية وتعزيز المناعة ومكافحة الالتهابات

يحوي الفجل على نسبة عالية من فيتامين ج، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الجذور الحرة، ويعمل على تعزيز جهاز المناعة ضد الميكروبات، مما يساهم في الوقاية من أمراض البرد.

بفضل قدرته المضادة للجراثيم والفيروسات قد يكون الفجل قادرًا على مكافحة الالتهابات الفيروسية والبكتيرية، ومحتواه العالي من فيتامين ج، وب إذ يساعد في منع الالتهابات المزمنة في الجسم مثل؛ التهاب المفاصل وأمراض القلب.

• تعزيز صحة الجهاز التنفسي

وجد تأثير إيجابي لتناول عصير الفجل وعمله كمادة مقشعة تساعد في إزلة البلغم والمخاط، مما يساعد في تعزيز وظيفة الجهاز التنفس، كما وللفجل قدرة على مقاومة البكتيريا والالتهابات الفيروسية التي قد يتضرر بها الجهاز التنفسي، مثل؛ التهاب الشعب الهوائية والنزلات الصدرية، والربو.

• تعزيز صحة الجهاز الهضمي

محتوى الفجل عالي بلألياف الغذائية مما يساهم بشكل كبير في تعزيز عملية الهضم في الجسم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

• تعزيز صحة الجلد

وجد بأن لتناول الفجل أو عصيره الطازج أو تطبيقه مباشرة على الجلد دور فعل في علاج حب الشباب وبعض الأمراض الجلدية، كما أن محتواه العالي من فيتامين ج الذي يعمل على تعزيز عملية إنتاج الكولاجين في الجسم، إذ يعتبر ضروري في الحفاظ على صحة البشرة والجلد.

المصدر: وكالات