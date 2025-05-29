عدد الشهداء الصحافيين بالإبادة الجماعية في غزة يرتفع إلى 221

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين في حرب الإبادة الجماعية إلى 221، عقب استشهاد الصحافي معتز محمد رجب، الذي يعمل مصوراً ومونتير في قناة “القدس اليوم” الفضائية.

ودان المكتب، في بيانٍ بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال للصحافيين الفلسطينيين بشكل ممنهج.

ودعا المكتب الاتحاد الدولي للصحافيين، واتحاد الصحافيين العرب، وكل الأجسام الصحافية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة الاحتلال والإدارة الأميركية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحافي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

وطالب المكتب أيضاً تلك الجهات بـ”ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحافيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد وجرح أكثر من 177 ألفاً.

المصدر: مواقع اخبارية