اندلاع مواجهات في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة وقوات الإحتلال تطلق القنابل على أهالي الحي والمتضامنين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2021 - 23:44

اندلاع مواجهات في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة وقوات الإحتلال تطلق القنابل على أهالي الحي والمتضامنين

منذ 2 ساعة 21 June، 2021
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