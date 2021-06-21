الشيخ ياسين: للجلوس الى طاولة ووضع الحلول بدل المتاريس الطائفية والمصالح الضيقة

رأى رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين ا في تصريح ، ان “بعض المسؤولين منشغلون بتبادل الرسائل السياسية التي لا تقدم ولا تؤخر، فيما يمضي اللبنانيون اوقاتهم في طوابير ضروريات الحياة المعيشية والعملية”.

وقال “نشدد على دور الجميع في العمل الصادق لإنقاذ البلاد قبل فوات الاوان”، مطالبا جميع المسؤولين والمواطنين “العمل الحقيقي وعدم استغلال الاوضاع القائمة لمصالح سياسية من قبل المسؤولين ومادية رخيصة من قبل المستغلين والمتاجرين بلقمة عيش المواطن”.

وأضاف “تجارب جميع الدول تثبت ان الحلول للازمات ليس محصورا بالمسؤولين او بطائفة او بفئة او بمكون، بل المواطنة الصادقة التي هي الاساس والتعاون من قبل المواطنين، هو المدماك لبناء الدولة والمجتمع او النهوض به”.

واكد الشيخ ياسين ان “بداية الحل تبدأ بمسارعة الجميع للتواصل فيما بينهم لوضع الحلول وعدم الاكتفاء بالمناظرات التلفزيونية والاستعاضة عنها بلقاءات مشتركة مباشرة”، مشددا على “ضرورة الجلوس الى طاولة لوضع الحلول وليس خلف المتاريس الطائفية والمصالح الضيقة”.

المصدر: بريد الموقع