وزير الري المصري يتهم إثيوبيا باستخدام أزمة سد النهضة “لأغراض سياسية” وبمحاولة “إحداث فرقة بين مصر والسودان والدول الإفريقية (بي بي سي) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2021 - 11:44

وزير الري المصري يتهم إثيوبيا باستخدام أزمة سد النهضة “لأغراض سياسية” وبمحاولة “إحداث فرقة بين مصر والسودان والدول الإفريقية (بي بي سي)

منذ 43 mins 21 June، 2021
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