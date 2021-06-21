وزير الري المصري يتهم إثيوبيا باستخدام أزمة سد النهضة “لأغراض سياسية” وبمحاولة “إحداث فرقة بين مصر والسودان والدول الإفريقية (بي بي سي) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 21 2021 - 11:44
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
21 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: لبنان على حافة الانهيار المالي ولا يمكن الانتظار لإنقاذه
بوريل: لبنان يحتاج لقيادة لعبور الأزمة ونحث الأطراف على تشكيل الحكومة
شركة الترابة الوطنية تعلن أنّها ستوصل الإسمنت للمستهلك عبر أماكن محددة في المناطق اللبنانية كافة بدءاً من غد الثلاثاء
هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين: نحذّر من تدهور حالة الأسير الغضنفر أبو عطوان بعد مرور 48 يوماً على إضرابه عن الطعام
الخارجية الإيرانية: موقفنا ثابت والإدارة الأميركية تدرك جيداً أننا لن نقبل أي اتفاق جديد أو شروط جديدة
المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية: توقف العمل بشكل مؤقت في محطة بوشهر للطاقة النووية إثر عطل تقني
صحيفة الوطن السورية: وفد روسي اقتصادي كبير يصل اليوم إلى دمشق للقاء الرئيس بشار الأسد وكبار المسؤولين
المنامة ترفض تقريراً أممياً دعا إلى إطلاق سراح ناشطين بحرينيين 2 محكومين بالإعدام انتزعت اعترافاتهما تحت التعذيب
الخارجية الروسية: يجب على واشنطن معاقبة نفسها على ما فعلته في العراق ويوغوسلافيا قبل النطق بكلمة قانون
بكين تعلن عن توزيع مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتؤكّد أن الصين باتت شبه خالية من الإصابات
لجنة الانتخابات الأرمينية: فوز رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالغالبية في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأحد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني للمنار: إغلاق مفاعل بوشهر تقني ولا يوجد عمل تخريبي
قوات الإحتلال تجبر الفلسطينيين المتواجدين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة على تفريغ المكان بالكامل
مسؤول حركة حماس في غزة يحيى السنوار: لم تتغير طبائع الفلسطينيين بحملات التطبيع والانهزام وموعدنا هو الصلاة في القدس
مصادر يمنية: استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في صعدة
العراق: هجوم صاروخي استهدف قاعدة عين الأسد التي تضمّ عسكريين أميركيين غرب البلاد
كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا: الأطراف سيعودون إلى بلادهم لاتخاذ قرار وليس للتشاور وقريبون جدا من التوصل لاتفاق
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
العراق: هجوم صاروخي استهدف قاعدة عين الأسد التي تضمّ عسكريين أميركيين غرب البلاد
كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا: الأطراف سيعودون إلى بلادهم لاتخاذ قرار وليس للتشاور وقريبون جدا من التوصل لاتفاق
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا: الأطراف سيعودون إلى بلادهم لاتخاذ قرار وليس للتشاور وقريبون جدا من التوصل لاتفاق
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الأمم المتحدة تدين في قرار غير ملزم الانقلاب في بورما وتدعو الدول الأعضاء إلى منع تدفق السلاح إلى هذا البلد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الخارجية الإثيوبية: نرفض تدخل الجامعة العربية وأي تدخل آخر بملف سد النهضة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الأمم المتحدة تحذر من أن المجاعة في منطقة تيغراي الإثيوبية يمكن أن تمتد إلى إقليمي عفر وأمهرة أيضا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والأثيوبي في منطقة باسندة الحدودية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
وزير الري المصري يتهم إثيوبيا باستخدام أزمة سد النهضة “لأغراض سياسية” وبمحاولة “إحداث فرقة بين مصر والسودان والدول الإفريقية (بي بي سي)
منذ 43 mins
21 June، 2021
اثيوبيا
سد النهضة
مصر
وزير الري المصري
التعليقات
ذات صلة
إثيوبيا تدعو إلى التصدي الجماعي لـ”الضغوطات غير الضرورية” عليها في ما يتعلق بمشروع سد النهضة
مصر تعلن رغبتها في تحويل نهر النيل وتوجه رسالة لإثيوبيا
إثيوبيا: الملء الثاني لسد النهضة سيتم وفقاً للجدول الزمني
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}