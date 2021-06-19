السيد رئيسي: سأبذل قصارى الجهود للقيام بالمسؤولية واستفيد تجارب الحكومة الحالية

أكد الرئيس الإيراني المنتخب السيد ابراهيم رئيسي أنه”سيستفيد من تجارب وخبرات الحكومة الحالية”، آملا أن يكون على قدر ثقة الشعب في فترة تسلمه المنصب.

جاء ذلك في تصريح له للمراسلين اليوم السبت، بعيد لقائه رئيس الجمهورية الاسلامية الرئيس الشيخ حسن روحاني.

وأعرب رئيسي عن شكره وامتنانه للشعب الإيراني العظيم قائلا:” لقد وضع أبناء الشعب مسؤولية ثقيلة على عاتقي من خلال منحهم الثقة لي، وبعون الله تعالى وأهل البيت عليهم السلام، سأبذل أنا وحكومتي قصارى الجهود للقيام بالمسؤولية”.

واعلن مساعد وزير الداخلية رئيس اللجنة الانتخابية العليا جمال عارف عن فوز السيد ابراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية بعد فرز 90 بالمئة من اصوات الناخبين.

المصدر: ارنا