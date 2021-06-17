وزني: ملتزمون بالمضي قدما في الإصلاحات المطلوبة من قبل المجتمع الدولي

قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان غازي وزني “إننا لا نزال ملتزمون بالمضي قدما في الإصلاحات المطلوبة من قبل المجتمع الدولي والمدرجة في خارطة الطريق الفرنسية للبنان”. وتابع “لا سيما تلك المتعلقة بالحوكمة المالية، مثل الشراء العام وشفافية الموازنة، وأيضا تحديث مديرية الشؤون العقارية”.

كلام وزني جاء الخميس خلال استقباله وفدا فرنسيا حيث تم البحث خلال الاجتماع في موضوع الدعم الفرنسي لإدارة المالية العامة في لبنان خاصة في ما يتعلق بإصلاح الشراء العام وتعزيز شفافية الموازنة، وشكر وزني “الدولة الفرنسية ورئيسها ومؤسساتها على دعمها الثابت للبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام