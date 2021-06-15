شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شاباً بعد الاعتداء عليه في حي الشيخ جراح بالقدس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2021 - 00:08

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شاباً بعد الاعتداء عليه في حي الشيخ جراح بالقدس

منذ 2 ساعة 14 June، 2021
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