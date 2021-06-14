حسن أعاد افتتاح مركز البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بعد ترميمه

أعاد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان حمد حسن الثنين افتتاح مركز البرنامج الوطني لمكافحة مرضى فقدان المناعة – الإيدز في الكرنتينا، والذي قام برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بترميمه بعد تضرره بشكل كبير في انفجار المرفأ في 4 آب الماضي، وذلك بالتعاون مع الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي وبلدية بيروت والمركز اللبناني لحفظ الطاقة.

وجاء ذلك بحضور سفيرة السويد آن غيسمور، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، مديرة برامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان تاينا كريستيانسن، ممثلة منظمة الصحة العالمية الدكتورة إيمان الشنقيطي ، رئيس مركز المنظمة الدولية للهجرة ماتيو لوتشيانو، ممثلة اليونيسف يوكي موكو والدكتور اسماعيل معتوق من برنامج مرضى السيدا.

وشملت أعمال الترميم المبنى من الداخل والخارج، إضافة إلى تزويده بالمستلزمات الطبية والمفروشات وبالطاقة الشمسية تأمينا للاستدامة، وسيعاود المركز استقبال المرضى ويؤمن التشخيص والعلاج وخدمات طبية مجانية للذين يحتاجون لذلك.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام