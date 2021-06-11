كورونا في السعودية.. تسجيل 1175 إصابة و18 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة في السعودية الجمعة انه تم تسجيل 1175 إصابة و18 وفاة جديدة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الوزارة “سجلت السعودية الجمعة 1175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في تراجع ملموس لهذا المؤشر مقارنة مع بيانات الخميس، كما تم رصد 18 وفاة بالمرض”.

وأفادت الوزارة “بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1175، لتصل حصيلتها الكلية إلى 463703 حالات، بينها 10112 نشطة و1559 حرجة”.

المصدر: روسيا اليوم