كورونا في السعودية.. تسجيل 1175 إصابة و18 وفاة جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2021 - 22:00

كورونا في السعودية.. تسجيل 1175 إصابة و18 وفاة جديدة

منذ 2 ساعة 11 June، 2021
كورونا
السعودية - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الصحة في السعودية الجمعة انه تم تسجيل 1175 إصابة و18 وفاة جديدة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الوزارة “سجلت السعودية الجمعة 1175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في تراجع ملموس لهذا المؤشر مقارنة مع بيانات الخميس، كما تم رصد 18 وفاة بالمرض”.

وأفادت الوزارة “بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1175، لتصل حصيلتها الكلية إلى 463703 حالات، بينها 10112 نشطة و1559 حرجة”.

المصدر: روسيا اليوم

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