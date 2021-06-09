لافروف: من الطبيعي أن تتعاون روسيا والدول الإسلامية عن كثب بأشكال مختلفة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن “روسيا تعتبر دول منظمة التعاون الإسلامي متشابه بالتفكير في إضفاء الطابع الديمقراطي على الحياة الدولية وبناءها على أساس ميثاق الأمم المتحدة”.

وأضاف لافروف في رسالته إلى المشاركين في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية “روسيا-العالم الإسلامي”، الذي تلاها الممثل الخاص لوزير الخارجية الروسي لدى منظمات الدول الإسلامية “نحن نعتبر دول منظمة التعاون الإسلامي شعوباً ذات تفكير متشابه في المزيد من إضفاء الديمقراطية على الحياة الدولية وبناءها على أساس متين من ميثاق الأمم المتحدة”، وتابع “نحن متحدون بشأن احترام حق شعوب العالم غير القابل للتصرف في تقرير مصيرهم ورفض فرض أي نماذج تنمية شاملة عليهم”.

ولفت لافروف الى انه “من الطبيعي أن تتعاون روسيا والدول الإسلامية عن كثب في أشكال مختلفة”، وأشار إلى أن “بناء العلاقات مع الدول الإسلامية يحظى بدعم واسع في المجتمع الروسي، بما في ذلك المناطق التي يشكل المسلمون فيها غالبية السكان”.

المصدر: سبوتنيك