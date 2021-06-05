7 فوائد صحية للترمس… تناوله باعتدال يحافظ على الصحة!

حبوب الترمس من الأطعمة المحببة لدى كثيرين وعادةً ما يتمّ تناولها كوجبة خفيفة بين الوجبات الأساسية، من دون إدراك مدى الفوائد الصحية التي تزوّد بها الجسم. نعدّد في هذا الموضوع من موقع صحتي الفوائد الصحية العديدة للترمس.

1- تقوية المناعة

الترمس غني بعناصر مفيدة تعزّز عمل الجهاز المناعي في الجسم أهمّها المعدنان الزنك والمنغنيز. كما يُعتبر الترمس غذاءً يحتوي على نسبة جيدة من السيلينيوم وهو مضاد للأكسدة يساهم في تقوية المناعة من خلال تحييد الجذور الحرة والحفاظ على الخلايا من التلف.

2- مفيد للجهاز الهضمي

يحتوي الترمس على المعادن والفيتامينات والألياف الغذائية التي تلعب دوراً مهماً في تحسين وظيفة الجهاز الهضمي والوقاية من المشاكل التي تحول دون عمل الأمعاء على أكمل وجه، لا سيما الإمساك والانتفاخ وأعراض القولون العصبي.

3- تحسين الأيض

بفضل محتوى الترمس من الفيتامينات وخصوصاً مجموعة B والفولات، يساهم تناوله بانتظام وبشكل معتدل في تحسين عمليات التمثيل الغذائي أو ما يُعرف أيضاً بالأيض. هذا الأمر من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مختلف الوظائف في الجسم.

4- خسارة الوزن

يمكن أن يساعد الترمس على خسارة الوزن الزائد والسيطرة عليه، نظراً للنسبة الجيّدة التي يحتوي عليها من الألياف الغذائية كما أنه يتميّز بقلة احتوائه على السعرات الحرارية. من هنا، يعزّز تناول الترمس الشعور بالشبع لفترات طويلة مما يقلل من كميات الطعام المتناولة خلال النهار.

5- خفض السكر بالدم

ارتفاع مستويات السكر في الدم يؤدي إلى المعاناة من مرض السكري وهو داء مزمن يحتاج إلى السيطرة الدائمة على معدل السكر بالدم للوقاية من الأعراض والحفاظ على الصحة العامة. ويمكن للترمس لاحتوائه على نوع من الأحماض الأمينية، أن يساهم في خفض المستويات المرتفعة من السكر والسيطرة عليها.

6- الوقاية من أمراض القلب

الترمس غذاء مفيد للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية نظراً لمساعدته على استرخاء الشرايين ومنع تصلّبها. كما يساهم تناول الترمس باعتدال في السيطرة على مستويات ضغط الدم والتقليل من نسبة الكولسترول السيء المرتفعة.

7- الحفاظ على صحة العظام

يحتوي الترمس على الكالسيوم والفوسفور والعديد من المعادن والفيتامينات الأخرى التي تجعل دوره مهماً في ما يخصّ الحفاظ على صحة العظام وتعزيزها وتحسين نموّها، مما يقي من الإصابة بهشاشة العظام وبعض المشاكل الصحية الأخرى.

المصدر: وكالات