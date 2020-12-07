فوائد الترمس… يحمي من القولون العصبي ويعالج فقر الدم

ينصح خبراء التغذية بتناول الترمس لكونه من البقوليات التي تتميز بالعديد من الفوائد الغذائية والصحية.

موقع “بوابة أخبار اليوم”، رصد مجموعة من هذه الفوائد التي تشجع على تناول الترمس الغني بالبروتين والألياف.

وجاءت الفوائد التي رصدها الموقع كالآتي:

يعالج القولون العصبي

يساعد الترمس في التغلب على الإمساك ومتلازمة القولون العصبي، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.

خفض ضغط الدم المرتفع

تبين أن بروتين الترمس يصحح ضعف بطانة الأوعية الدموية، ويساعد في الاسترخاء السليم للأوعية الدموية، الأمر الذي يخفض ضغط الدم المرتفع.

يحمي من البواسير

نظرا لأنه غني بالألياف التي تسهل الهضم وتمنع الإمساك، يؤدي هذا إلى سهولة في عملية إخراج الفضلات الأمر الذي يجنب الشخص مضاعفات الإمساك مثل الشق الشرجي والبواسير.

يعالج فقر الدم

يلعب الترمس دورا هاما في علاج فقر الدم، نظرا لأنه غني بالحديد، الذي يساعد في تكوين الهيموجلوبين.

مفيد للبشرة

يتميز الترمس بأنه غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة التي قد تضر الجلد وتؤدي إلى الشيخوخة المبكرة وظهور البقع والتجاعيد.

يقوي المناعة

يحتوي الترمس على كافة المعادن والفيتامينات الأساسية مثل فيتامين أ ، ب المركب، فيتامين ج، وفيتامين سي التي تقوي جهاز المناعة وتجعله قادرا على مواجهة الفيروسات.

المصدر: سبوتنيك