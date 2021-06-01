المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان تنظم حفلا تأبينيا خطابيا في الذكرى الـ32 لرحيل الإمام الخميني (قده)

في الذكرى الثانية والثلاثين لرحيل الإمام روح الله الموسويّ الخميني (قدس سرُّه)، حفل تأبينيّ خطابيًّ بعنوان “فجرُ الأمَّة في ظِلالِ الشمس”، تنظمه المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان بالتعاون مع بلدية الغبيري، عبر الفضاء الافتراضي.

بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين على رحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومفجّر ثورتها الإمام روح الله الموسويّ الخميني (قدس سرُّه)، باعث نهضة المستضعفين ومجدّد حلم الأنبياء في القرن العشرين، تقيم المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان بالتعاون مع بلدية الغبيري، حفلًا تأبينيًّا خطابيًّا، بعنوان “فجرُ الأمَّة؛ في ظِلالِ الشمس”، ذلك عبر الفضاء الافتراضي، حيث يتضمّنُ البرنامج:

– كلمات لنخبة من الشخصيات عن الإمام الراحل

– تكريم شخصيات أثرَت المكتبة الإسلامية بكتاباتهاعن الإمام

– إطلاق كتاب “رسائل إلى روح الله” وتوزيع جوائز الفائزين في مسابقة (أجمل رسالة إلى الإمام)

– أناشيد وأشعار من وحي المناسبة

– عرض مقاطع تصويرية تؤرّخ لسيرة الإمام.

يتحدث في الاحتفال رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية الدكتور أبوذر إبراهيمي تركمان، ثم كل من نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، رئيس بعثة الحج الإيرانية سماحة السيد عبد الفتاح نواب، رئيس بلدية طهران الأستاذ بيروز حناجي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة سماحة الشيخ ماهر حمود، رئيس إتحاد علماء بلاد الشام الدكتور محمد توفيق البوطي، رئيس جماعة علماء العراق سماحة الشيخ خالد الملا، رئيس مجلس أمناء تجمع العلماء المسلمين الشيخ غازي حنينه، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأستاذ عباس زكي، مطران جبل لبنان وطرابلس للسريان الأرثدوكس مارثافيليوس جورج صليبا، مسؤول العلاقات الإسلامية والعربية في حركة حماس الحاج علي بركة، الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي الأستاذ معن بشور، منسق عام جبهة العمل الإسلامي سماحة الشيخ زهير جعيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد السعيد إدريس، أمين عام حركة التوحيد الإسلامي سماحة الشيخ بلال شعبان، رئيس تحرير جريدة البناء الأستاذ ناصر قنديل، رئيس مجلس علماء فلسطين سماحة الشيخ حسين قاسم، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور أنور أبو طه، أمين عام رابطة الشغيلة الأستاذ زاهر الخطيب، الإعلامية التونسية كوثر البشراوي، أمين عام حركة الأمة سماحة الشيخ عبد الله جبري، الكاتب الأردني الأستاذ زهير العزة، رئيس هيئة الإغاثة للعلماء المسلمين الجزائريين كريم رزقي، رئيس بلدية الغبيري الأستاذ معن الخليل، يُفتتح الحفل بكلمة للمستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان الدكتور عباس خامه يار.

ويجري خلال الحفل تكريم شخصيات أثرَت المكتبة الإسلامية بكتاباتها عن الإمام الخميني، رئيس تحرير جريدة البناء الأستاذ ناصر قنديل، أمين عام رابطة الشغيلة الأستاذ زاهر الخطيب، الأستاذ الشاعر عادل خداج- مطران السريان الأرثوذكس مارثافيليوس جورج صليبا، عميد كلية الدراسات الإسلامية في الجامعة الإسلامية الدكتور فرح موسى.

تدير الحفل الإعلامية سوزان الخليل، وذلك الساعة السادسة من يوم الأربعاء الثاني من حزيران 2021،

المكان: Zoom Meeting 275 085 8949

https://us02web.zoom.us/j/2750858949

كما يُبث الحفل عبر صفحة “المستشارية الثقافية الإيرانية في لبنان” على فيسبوك وقناتها في يوتيوب.

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http://www.u-news.net/ar/20/10/2677/Live-%7C-Unews-Agency.htm

المصدر: بريد الموقع