إصابة مسعفين خلال اقتحام قوات العدو مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في طوباس

أصيب عدد من المسعفين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات العدو الصهيوني مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة طوباس بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن الجمعية قولها في بيان اليوم إن:”قوات العدو اقتحمت مقرها في طوباس وسط إطلاق وابل من قنابل الغاز السام ما أدى لإصابة عدد من المسعفين بالاختناق وحدوث بعض الحرائق في محيطها وذلك في محاولة للنيل من دور المسعفين في التصدي للاحتلال”.

وتتعمد قوات العدو استهداف الطواقم الطبية لمنعها من القيام بواجبها الإنساني في تقديم الإسعاف وإنقاذ الجرحى والمصابين حيث تطلق النار على سيارات الإسعاف والمسعفين وتقتحم المشافي ومقار الهلال الأحمر في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.

في السياق، اعتقلت قوات العدو ثلاثة فلسطينيين في قرية تواني شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منازل الفلسطينيين واعتقلت ثلاثة منهم.

واعتقل فلسطيني وأصيب آخرون في وقت سابق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة تندد بمحاولاته تهجير أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة

المصدر: وكالة وفا