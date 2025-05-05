حزب الله دان العدوان الأميركي الإسرائيلي على اليمن: جريمة حرب موصوفة

دان حزب الله بشدة العدوان الإسرائيلي والأميركي على اليمن العزيز والذي استهدف منشآت حيوية ومرافق مدنية ‏وبنى تحتية في ميناء الحديدة، في جريمة حرب موصوفة تنتهك كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.‏

وقال حزب الله في بيان له مساء الاثنين إن “الشعب اليمني المقاوم، الذي لم تفت من عضده كل الأساطيل والطائرات وأطنان الصواريخ المدمرة وقدّم ‏مئات الشهداء والجرحى ولم يتراجع مع قيادته الثابتة والشجاعة عن المساندة المشرفة لغزة وأهلها، لن يزيده هذا ‏العدوان إلا إصرارًا وعزيمة على مواصلة مؤازرته للشعب الفلسطيني بفرض المعادلات وزيادة الحصار البحري ‏والجوي على العدو الصهيوني مهما غلت التضحيات”.

وإذ عبّر حزب الله عن تضامنه الكامل مع الشعب اليمني الأبي، حيا “قيادته الحكيمة والشجاعة”، ودعا إلى “أعلى ‏درجات الإدانة والاستنكار من جميع الدول الحرة والقوى الحية في العالم”، واكد أن “هذا العدوان يستدعي تحركًا ‏عاجلًا وفعّالًا من العالم العربي والإسلامي، لتحمل مسؤولياته ورفع الصوت عاليًا في وجه الغطرسة ‏الصهيونية والأميركية”.

المصدر: موقع المنار