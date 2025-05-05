حزب الله دان العدوان الأميركي الإسرائيلي على اليمن: جريمة حرب موصوفة

دان حزب الله بشدة العدوان الإسرائيلي والأميركي على اليمن العزيز والذي استهدف منشآت حيوية ومرافق مدنية وبنى تحتية في ميناء الحديدة، في جريمة حرب موصوفة تنتهك كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.
وقال حزب الله في بيان له مساء الاثنين إن “الشعب اليمني المقاوم، الذي لم تفت من عضده كل الأساطيل والطائرات وأطنان الصواريخ المدمرة وقدّم مئات الشهداء والجرحى ولم يتراجع مع قيادته الثابتة والشجاعة عن المساندة المشرفة لغزة وأهلها، لن يزيده هذا العدوان إلا إصرارًا وعزيمة على مواصلة مؤازرته للشعب الفلسطيني بفرض المعادلات وزيادة الحصار البحري والجوي على العدو الصهيوني مهما غلت التضحيات”.
وإذ عبّر حزب الله عن تضامنه الكامل مع الشعب اليمني الأبي، حيا “قيادته الحكيمة والشجاعة”، ودعا إلى “أعلى درجات الإدانة والاستنكار من جميع الدول الحرة والقوى الحية في العالم”، واكد أن “هذا العدوان يستدعي تحركًا عاجلًا وفعّالًا من العالم العربي والإسلامي، لتحمل مسؤولياته ورفع الصوت عاليًا في وجه الغطرسة الصهيونية والأميركية”.
المصدر: موقع المنار