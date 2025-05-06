تحذيرات من انهيار كامل لمستشفيات غزة خلال 48 ساعة بسبب العدوان الاسرائيلي

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان له يوم الإثنين من أن “مستشفيات القطاع على شفا الانهيار خلال 48 ساعة بفعل منع الاحتلال الإسرائيلي المؤسسات الدولية من الوصول للوقود واستمرار الحصار”.

وندد البيان “بإمعان الاحتلال الإسرائيلي في منع المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى مخازن الوقود المخصّص للمستشفيات في خطوة تُعد استكمالاً لجريمة الحصار والتجويع المتعمّد”، وأشار إلى أن “وزارة الصحة أعلنت الأحد أن كميات الوقود المتوفرة تكفي لمدة 3 أيام، ما يعني أن المستشفيات باتت على بُعد 48 ساعة من الانهيار الكامل بما يشمل أقسام العناية المركزة، الحضانات، وغرف العمليات”، وتابع “هذا ما ينذر بكارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة”.

ودان البيان “جريمة الاحتلال الممنهجة بمنع وصول الوقود إلى المستشفيات، ونعُدّها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وخرقاً فاضحاً لاتفاقيات جنيف، ومساهمة مباشرة في تعميق الكارثة الصحية المتواصلة”، وحمّل “الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة المتعمّدة، كما وحمل الدول الداعمة والمشاركة في الإبادة الجماعية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، مسؤولية التواطؤ في هذه الجريمة الجماعية”.

وطالب البيان “المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والطبية الدولية بالتحرك العاجل والفوري لمنع انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة، وإنقاذ الأرواح التي باتت على حافة الموت بسبب نقص الوقود والكهرباء والتجويع”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام