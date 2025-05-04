الانتخابات البلدية والاختيارية انطلقت في جبل لبنان في اجواء هادئة

انطلقت عند السابعة صباحًا الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان في أقضيتها الستة: المتن، كسروان، جبيل، الشوف، عاليه، وبعبدا، وسط أجواء هادئة وتدابير أمنية مشددة نفّذها عناصر الجيش وقوى الأمن منذ ساعات الليل الأولى.

وقد بلغ عدد المرشحين 9321، بينهم 8142 رجلًا و1179 امرأة، فيما فازت 68 بلدية بالتزكية.

من قضاء المتن:

شهد المتن الشمالي انطلاقة انتخابية بعد تسع سنوات على آخر استحقاق، وسط تغييرات في التحالفات والتوازنات السياسية.

المعركة الأبرز تدور على رئاسة اتحاد بلديات المتن بين ميرنا ميشال المر، رئيسة الاتحاد منذ عام 1998، ونيكول أمين الجميل، رئيسة بلدية بكفيا-المحيدثة.

أبرز محطات المتن:

الجديدة – البوشرية – السد : معركة حامية بين لائحة “صار وقتا” المدعومة من “الكتائب” و”القوات” والنائب إبراهيم كنعان، ولائحة أخرى برئاسة جان أبو جودة مدعومة من “التيار الوطني الحر” والنائب ميشال المر.

المنصورية – المكلس – الديشونية : تنافس بين لائحة “القرار الحر” المدعومة من “القوات” والعائلات، و”الشباب” المدعومة من “التيار”.

بكفيا – المحيدثة : نيكول الجميل تواجه لائحة “بكفيا فيا” برئاسة أسعد عميرة.

بيت شباب – الشاوية – القنيطرة : معركة بين لائحة مدعومة من “القوات” وأخرى من “الكتائب” و”التيار” و”القومي”.

عين الخروبة : انتخابات بلدية تتسم بطابع عائلي.

الخنشارة – الجوار : تنافس بين لائحتين مدعومتين من مختلف الأحزاب.

الشوير – عين السنديانة : البلدة التي ينتمي إليها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب تشهد تنافسًا لافتًا.

بتغرين : ميرنا المر تترأس لائحة “بتغرين بتجمعنا”.

المروج، المتين، مشيخا، زكريت، الضبية، أنطلياس، جل الديب، بصاليم، نابيه، ديك المحدي، العطشانة، الرابية، بيت الشعار : تتوزع المنافسات بين لوائح مكتملة مدعومة من أحزاب أو العائلات، وأخرى غير مكتملة أو فردية.

فوز بالتزكية سُجل في 13 بلدية، و37 مختارًا.

الضاحية الجنوبية:

في الضاحية الجنوبية لبيروت، تجري الانتخابات البلدية والاختيارية في الغبيري حيث تخوض لائحتين للمجلس البلدي الاولى لائحة التنمية والوفاء مكتملة من 21 عضوا واللائحة الثانية لائحة الغبيري بتجمعنا غير مكتملة وتتألف من خمسة اعضاء .

واما بالنسبة للاختياري هناك حيان الاول حي الجامع والمطلوب فيه 6 مقاعد اختيارية والثاني حي بئر حسن والمطلوب فيه 9 مقاعد اختيارية .

مراسلة المنار في الغبيري افادت ان الاهالي يتوجهون منذ السابعة صباحا للإقتراع، ويبلغ عدد المنتخبين حوالي 25500 ناخبا.

حارة حريك

واما في بلدة حارة حريك هناك تنافس بين لائحتين الاولى التنمية والوفاء مكتملة من 18 عضوا والثانية غير مكتملة من 7 اعضاء وهي لائحة تجمع عائلات حارة حريك.

واما بالنسبة للاختيارية هناك 10 مخاتير موزعين 5 مسلمون شيعة و5 مسيحيين

واما باقي بلديات الضاحية الجنوبية، فازت بالتزكية وهم برج البراجنة ، تحويطة الغدير-الليلكي وبلدية الشياح .

برج البراجنة

تجري الانتخابات الاختيارية في برج البراجنة على 12 مختار موزعين على الشكل التالي :

حي المنشية 4 مخاتير

حي السنديان 3 مخاتير

حي التحويطة 5 مخاتير

وعلى صعيد مخاتير المريجة وتحويطة الغدير ، الليلكي مقسمين على الشكل التالي مختار واحد المريجة فاز بالتذكية.

مختار واحد الليلكي ومختار واحد تحويطة الغدير.

احد المواطنين المقترعين اكد من الغبيري ان”الناس اليوم تعبر عن موقفها الداعم للمقاومة”.

بعبدا

افتتحت صناديق الاقتراع في قضاء بعبدا السابعة من صباح اليوم معلنة بدء الجولة الاولى من الانتخابات البلدية والاختيارية وسط تدابير أمنية استثنائية شملت إقامة حواجز ظرفية وتسيير دوريات بهدف حفظ الأمن والاستقرار أثناء العملية الانتخابية ومنع وقوع إشكالات.

وقد دعت قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع هذه التدابير للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، ولتمكينهم من التعبير عن آرائهم في صناديق الاقتراع، ضمن أجواء من الحرية والديموقراطية. كما دعتهم إلى إبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي محاولة للإخلال بالأمن، أو الاتصال بغرفة عمليات القيادة على الرقم 117.

المشهد البلدي بدأ من بلدات وقرى القضاء :

في كفرشيما تتنافس لائحتان على عضوية المجلس البلدي .

الأولى لائحة “مشروع كفرشيما” وهي مكتملة مؤلّفة من 15 مرشحا ويترأسها رئيس البلدية الحالي وسيم الرجّي، ولائحة ثانية منافسة مكتملة مؤلّفة من 15 مرشحا أيضأ.

وفي وادي شحرور السفلى تتنافس لائحتان : اللائحة الأولى غير مكتملة وحملت عنوان “ضيعتنا أحلى” وتضم 12 مرشحا.

واللائحة الثانية حملت عنوان “الثقة بالروية” وهي من 12 مرشحا.

اما في وادي شحرور العليا فيبلغ عدد المرشحين ٥٢ في حين ان عدد المقاعد البلدية ھو ١٥ مقعدا تتنافس عليه ثلاث لوائح:

-الأولى: لائحة “الوادي منحبّك” مكتملة وتضمّ ١٥ مرشحا

-اللائحة الثانية “الوادي للكلّ” وتضم 14 مرشحا.

-اللائحة الثالثة “الوادي بتستحق” وتضمّ 13 مرشحا.

وفي بعبدا – اللويزة تتنافس ثلاث لوائح: الأولى لائحة “ثقة وإنماء” وهي مكتملة وتضم 15 مرشحا برئاسة هنري كرميلو الحلو.

ولائحة “تكتل شباب بعبدا” وهي لائحة مكتملة من 15 مرشحا برئاسة سامي سلام معماري.

واللائحة الثالثة برئاسة هنري ميشال الحلو وهي مدعومة من العائلات.

وفي بطشية – المرداشة يبلغ عدد المرشحين 12 مرشحا يتنافسون على تسعة مقاعد بلدية.

وفي بلدة بسابا يتنافس ١٦ مرشحاً على تسعة مقاعد بلدية.

وفي حارة الست يبلغ عدد المرشحين ٩ في حين ان عدد المقاعد البلدية ھو ٩ ايضا.

وفي الحازمية ھناك ٣٣ مرشحاً يتنافسون على ١٥ مقعداً بلدياً تتنافس عليها لائحتان هي لائحة “الحازمية تستحق” من 15 مرشحا برئاسة زياد عقل شعار اللائحة هو “الحازمية تستحق الحب والتغيير، الحازمية تستحق التجديد، الحازمية تستحق برامج لصحة وسلامة أبنائها”.

واللائحة الثانية بعنوان “الحوار والقرار” برئاسة رئيس البلدية الحالي جان الاسمر وتضم 15 مرشحا.

وفي الحدت تتنافس لائحتان الأولى

لائحة “تضامن شباب الحدت” وهي مكتملة وتضم 15 مرشحا برئاسة رئيس البلدية الحالي جورج عون.

واللائحة الثانية هي “لائحة انماء الحدت” برئاسة عبدو جرجي شرفان وتضم 15 مرشحا.

كما ترشح للمجلس الاختياري 10 مخاتير.

اما برامج البلديات فركزت على البنية التحتية والنظافة، إلى تنظيم العمران والمساحات العامة. إلاّ أنّ نجاحها مشروط بوجود مجالس بلدية منتخبة على أساس الكفاءة والنزاهة، لا المحاصص.

عاليه

قضاء عاليه يختار اليوم مجالسه البلدية والاختيارية كما كل أقضية جبل لبنان.

يمكن اختصار المشهد في بلدات قضاء عاليه والمتن الاعلى بأنه يتفاوت بين حماوة انتخابية وتنافس هادئ تبعا لخصوصية كل بلدة. إذ تغلب الاعراف على معظمها من حيث توزع المرشحين عائليا أو لجهة عرف المداورة على منصب رئيس المجلس البلدي.

في البلدات سيكون التنافس حادا مثل ما هو متوقع في عرمون وبتاتر وصوفر ومجدلبعنا على سبيل المثال لا الحصر

وثمة تنافس اقل حدة قليلا في بلدات مثل بيصور وبشامون وسوق الغرب وحمانا وراس المتن وغيرها من القرى.

في البعض الآخر التنافس داخل العائلة الواحدة اذ تبرز الانقسامات بين مؤيدي كل لائحة

وفي عدد من البلدات اسفرت مساعي الايام الاخيرة من تزكية المجلس البلدي كما هو الحال في بدغان.

وفي قضاء عاليه ثمة بلدة استحدثت فيها بلدية وهي تشهد لأول مرة انتخابات هي بلدة العزونية ؟

العملية الانتخابية بدأت صباحا وسنواكبها طيلة النهار لننقل لكم مشاهداتنا تباعا.

الشوف

افتتحت صناديق الاقتراع في قضاء الشوف السابعة صباحا في الانتخابات البلدية والاختيارية، وسط تدابير أمنية اتخذتها القوى الامنية وشملت إقامة نقاط على مداخل مراكز الاقتراع وحواجز ظرفية وتسيير دوريات، بهدف توفير الامن والاستقرار أثناء العملية الانتخابية ومنع وقوع إشكالات طيلة يوم الانتخابات وبدأتها منذ الأمس.

ابرز المعارك الانتخابية ستكون في دير القمر التي تشهد تنافسا سياسيا وعائليا بين لائحتين اساسيتين وثالثة غير مكتملة، تليها بعقلين التي اختلط فيها التنافس بين السياسي والعائلي، ومثلها الباروك التي ستشهد معركة غلب فيها العامل “الجبّي – العائلي” على السياسي رغم الترشيحات الحزبية والسياسية.

وتشهد كفرنبرخ انتخابات متقاربة نسبيا بين لائحتين قويتين مدعومتين من الاحزاب والعائلات، الأمر الذي ينطبق على بلدة مزرعة الشوف التي ستشهد معركة انتخابية.

وفي حين شهدت المختارة تزكية لمجلسيها البلدي والاختياري، فان الأنظار تتجه في الشوف الأعلى إلى باتر، حيث الانقسام السياسي بدأ واضحا ووقفت مجموعات حزبية ومن المجتمع المدني خلف العائلات.

اما باقي بلدات وقرب الشوف مثل بريح وعين زحلتا وكفرحيم وكفرفاقود وبشتفين والجاهلية ستشهد انتخابات عائلية و “جبيّة” اكثر منها ذات طابع سياسي، بعدما فشلت فيها مساعي التوافق، وهذا ينطبق على ساحل الشوف لا سيما الدامور، حارة الناعمة، فيما الناعمة التي طلبت مجلسا بلديا منفصلا ولم يتحقق طلبها، فقد اعتبرت نفسها غير معنية بالاستحقاق الانتخابي اليوم.

مراسل المنار من بيت الدين قال ان” هناك 25 مرشحا يتوزعون على لائحتين”.

اقليم الخروب

وفي اقليم الخروب، فتحت صناديق الإقتراع التي وضعت في المدارس الرسمية وبعض البلديات والمراكز والكنائس، عند الساعة السابعة صباحا، بعد أن تسلم رؤساء الاقلام والكتبة بالأمس صناديق الاقتراع ومستلزمات العملية الانتخابية من لوائح شطب وحبر وقرطاسية من قائمقامية االشوف بإشراف القائمقام مارلين، قهوجي، وإنتشار عناصر من قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني لتأمين سلامة وحسن سير العملية الإنتخابية .

وتتنافس في اقليم الخروب اللوائح الإنتخابية البلدية في 21 بلدة، موزعة على عدة طوائف ومذاهب إسلامية ومسيحية، فيما تشتد المعارك على المناصب والمجالس الإختيارية في 28 بلدة، في وقت فاز عدد من اللوائح البلدية بالتزكيىة في كل من بلدات: جدرا وضهر المغارة وعين الحور ومزرعة الضهر وبسابا ( الشوف) .

ويبدو من خلال الوقائع على الأرض، يتوقع أن تكون المعركة على أشدها في كبرى بلدات الاقليم، كشحيم، التي يتكون مجلسها البلدي من 21 عضوا، والتي يتنافس فيها 4 لوائح انتخابية وغير مكتملة، وسط تنافس حاد على رئاسة المجلس البلدي بين العائلات .

وأما في بلدة برجا، والتي تأتي بالمرتبة الثانية، فالمواجهة بين لائحتين أساسيتين، الأولى “التوافق البرجاوي” والتي تضم تحالف الأحزاب والعائلات، واللائحة التي تعرف بإسم “قرار برجا”، وهي برئاسة أحمد حمية المتحالف مع عائلات برجا .

ومن برجا افاد مراسل المنار ان”هذا القضاء يضم 76 بلدية 10 بلديات منها فازت بالتزكية”، واضاف ان الحركة بدأت تزداد على صناديق الاقتراع .

هذا المشهد الإنتخابي الساخن، لن تكون بلدات الاقليم الأخرى بمنأى عنه، حيث يسجل في غالبية قرى وبلدات المنطقة، تنافس عائلي موزع على لائحتين في كل بلدة، وتتداخل في بعض البلدات العوامل السياسية والعائلية، كالجية وجون والوردانية والمطلة وكترمايا، في وقت بلغ الإستنفار العائلي في بلدات أخرى الى مستويات عالية، كالبرجين والدبية وبعاصير وداريا والزعرورية ودلهون والمغيرية وعانوت وحصروت وعلمان والرميلة وسبلين والسعديات.

اما باقي قرى الشوف شهدت فيها قرى صغيرة قليلة جدا التزكية وسيطر التنافس الانتخابي بين المرشحين. وبدا لافتا من المعنيين بالإدارة الانتخابية الحرص الشديد على التقيّد بالأعراف العائلية والمذهبية التي وضعها التنافس في بعض القرى المختلطة على المحك.

كسروان

دقت الساعة السابعة صباحا في قضاء كسروان – الفتوح وفتحت صناديق الاقتراع للانتخابات البلدية والاختيارية في مختلف البلدات وسط انتشار أمني واسع للجيش اللبناني والقوى الامنية ، وقد حضر روؤساء الأقلام ومندوبو مختلف اللوائح والمرشحين الى مراكز الاقتراع المجهزة بكل مستلزمات العملية الانتخابية .

يتوجه اليوم الناخبون في القضاء لإنتخاب 42 مجلسا بلديا بعد فوز 12 بلدية بالتزكية .

وقد بدت الأجواء هادئة نسبيا وحركة الناخبين لا زالت خجولة ومن المتوقع أن تنشط مع تقدم ساعات النهار.

تتركز الأنظار نحو المعركة الانتخابية الأكثر حماسة في العاصمة جونية التي تضم أربع بلدات هي : صربا ، غدير ، حارة صخر وساحل علما وتعكس طابع الصراع والمنافسة السياسية والعائلية بين لائحتين رئيسيتين هما : “جونيتنا ” المدعومة من رئيس إتحاد بلديات القضاء ورئيس البلدية السابق جوان حبيش والتيار الوطني الحر برئاسة سيلفيو شيحا وتضم وجوها شبابية جديدة وشخصيات مستقلة. واللائحة الثانية “نهضة جونية “التي تضم تحالفا سياسيا واسعا من النائبين نعمة افرام وفريد الخازن إضافة إلى النائب السابق منصور البون وحزبي القوات اللبنانية والكتائب ويترأسها شقيق النائب إفرام فيصل افرام. هذا الوضع ينسحب على أغلبية التحالفات في القرى والبلدات الكسروانية التي تخوض معارك بلدية وإختيارية.

مراسل المنار من مدينة جونية افاد ان”المشهد يتكلم عن نفسه حيث يقف الناس في طوابير نتيجة الحماس والمشاركة الفاعلة”.

أبرز المعارك الانتخابية تشهدها بلدة غزير عاصمة الفتوح، حيث تدور المعركة بين ثلاث لوائح مكتملة ( غزير بلدتي)، برئاسة المهندس باسم جورج عويضة (غزير بالقلب ) برئاسة المحامي شارل سمعان الحداد و (معا لغزير) برئاسة المهندس كريستوف عقل باسيل.

ويتوجه الناخبون، صباح اليوم، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ١٥ عضوا بلديا إضافة إلى ٥ مخاتير، وفي بلدة يحشوش تتنافس لائحتان لملء ١٢ مقعدا بلديا ومختارين الأولى (يحشوش مهمة) برئاسة باتريك نبيل زوين. والثانية (يحشوش بيت الكل) برئاسة نقولا مخايل زوين.

وتأخذ المعركة البلدية طابعا عائليا أكثر منه حزبيا. وفي بلدة غبالة، تتنافس لائحتان على ١٢ مقعدا بلدي ومختار لائحة (صوت غبالة) برئاسة ربيع بطرس لطيف. والثانية (غبالة بتجمعنا)، برئاسة أنطوان الحصري.

وفي بلدة العذرا لائحة (نبض جديد اتحاد أكبر) مكتملة برئاسة فياض كامل ولائحة غير مكتملة (القرار الحر)، تضم فقط ٣ أعضاء إشارة الى ان ٥ بلدات في فتوح كسروان قد فازت بالتزكية، وهي الزعيتري، جورة بدران، الكفور، المعيصرة، والحصين.

في العقيبة تتنافس لائحتان الأولى برئاسة وتحمل شعار “العقيبة أمانة ” والثانية “العقيبة للكل ” لملء 12مقعدا في المجلس البلدي ومختارين.

وفي بلدة الصفرا تتنافس لائحتان على تسعة مقاعد بلدية وهما لائحة ” الوفاء للصفرا ” برئاسة سمير عويس ولائحة “شبابنا لرؤية جديدة “.

أما في طبرجا- كفرياسين تواجه لائحة “ثقة وتجدد ” برئاسة رئيس البلدية الحالي المهندس نبيل الناكوزي لائحة “صوتكن بيجمعنا ” لملء 12 مقعدا في المجلس البلدي.

هل سيتحقق تغيير جذري في المجالس البلدية في كسروان -الفتوح يعتبر تمهيدا للتغيير في الانتخابات البرلمانية المقبلة ؟ هذا ما ستكشفه صناديق الاقتراع في الساعات القليلة المقبلة.

اعالي كسروان

في اعالي كسروان، توجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وسط إجراءات أمنية مشددة من الجيش و الامن الداخلي كما تضع بعض البلديات شرطي بلدية لتنظيم حركة المرور وتوجيه الناخبين إلى مراكز الاقتراع والتجمع . تزينت المراكز بالأعلام واللافتات التي تدعو المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية الديمقراطية. واللافتات التي تحمل صور المرشحين واللوائح الانتخابية

لإقبال حتى الآن يُعتبر هادىء ، والحركة داخل مراكز الاقتراع هادئة ومنظمة.

بلدة حراجل

تتنافس في حراجل ٣ لوائح انتخابية للمجلس البلدي وتضم :

– لائحة “حراجل احلى ” يرأسها خليل طانيوس خليل .

-لائحة “سوا لحراجل ” يرأسها المرشح ورئيس البلدية الحالي طوني عبدو زغيب .

-لائحة “حراجل ابدى” يرأسها المرشح لرئاسة المجلس البلدي رياض انطون زغيب.

منصب مختار في حراجل

، عدد المقاعد لمنصب مختار ٤

والمرشحين بلغ عددهم ١٢

في بلدة كفردبيان

تتنافس لائحتان لائحة ” ثقة و تغيير ” يرأسها المرشح لرئاسة البلدية جان نجيب العقيقي

لائحة “كفردبيان في الأعالي ” يرأسها المرشح لرئاسة البلدية حبيب منصور زغيب

عدد المقاعد لمنصب مختار اربعة في كفردبيان والمرشحين ٧

بلدة فاريا

تتنافس لائحتان

لائحة ” نبض فاريا ” ويرأسها المرشح

المحتار الحالي رشيد يوسف خليل

لائحة “فاريا قلب واحد ” ويرأسها المرشح لرئاسة المجلس البلدي نضال بولس خليل

منصب مختار 3

المرشحون 6

بلدة ميروبا

تتنافس لائحتان

لائحة ” كرمالك ميروبا ”

لائحة ” صفحة جديدة ”

والثالثة غير مكتملة

” انقذوا ميروبا”

عدد المقاعد للمخترة ٢ والمرشحين على منصب مختار ٤ مرشحين

في المجمل، يمثل نهار الانتخابات البلدية فرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرار المحلي، ويعكس روح الديمقراطية والتفاعل الاجتماعي في المجتمع.

جبيل

بلغ عدد مراكز الاقتراع في قضاء جبيل 87 مركزا ، 179 إختياري ، و 135 بلدي ، في حين عدد الناخبين وصل إلى ما يقارب ال 85 الف ناخب 62 الف منهم من المسيحيين و 23 الف من المسلمين ، وعدد البلديات في قضاء جبيل 40 بلدية 6 منهم فازوا بالتزكية : الفيدار ، فتري ، المنصف ، مزرعة السياد ، إدة ، والمزاريب -عرسنا ، في حين ان عدد المختارين هو 115 مختاراً.

ابرز البلديات في القضاء .

تعتبر بلدية جبيل من ابرز البلديات عدد الاعضاء 18 ، لائحة مكتملة هي جبيل احلى برئاسة الدكتور جوزف الشامي ومدعومة من النائب زياد الحواط ،القوات اللبنانية ، الكتائب والنائب نعمة افرام والطاشناق وتضم مرشح شيعي ومرشح سني ، ولائحة الثانية غير المكتملة ” القرار الجبيلي” مدعومة من جان لوي قرداحي والتيار الوطني الحر ، وحزب الله ولا رئيس لها .

عمشيت

عدد الاعضاء 15 هناك لائحتان الاولى لائحة عمشيت للكل برئاسة الدكتور انطوان عيسى مدعومة من القواتيين بعد ان تركت قيادة الحزب الخيار لهم في التصويت لمن يرونه خيراً لبلدتهم ، وأيضاً من التيار الوطني الحر .

ولائحة ” الامل” برئاسة الدكتور جوزف الخوري و ومدعومة من الرئيس ميشال سليمان ، النائبين السابقين ناظم الخوري وليد الخوري .

حالات

عدد الاعضاء 12 هناك لائحتان برئاسة أثنان من عائلة باسيل الاولى ” حالات الغد ” برئاسة جاد باسيل ،والثانية برئاسة نزار باسيل ” قلب حالات “.

ترتج

عدد الاعضاء 12 ، وهناك لائحتان الاولى “الكرامة لترتج ” مدعومة من النائب السابق اميل نوفل والمغترب اللبناني نجيب الخوري .

والائحة الثانية ” معا لترتج افضل ” برئاسة الدكتور سعادة سعادة ومدعومة من القوات اللبنانية .

العاقورة

15 عضوا ، لائحة كلنا للعاقورة برئاسة بطرس مهنا مدعومة من القوات اللبنانية واللائحة الثانية لائحة القرار العاقوري برئاسة جيلبيرمسعود مدعومة من حزب الكتائب والنائب السابق محمد فارس سعيد .

اهمج

أمّا في بلدة إهمج عدد الاعضاء 12 لائحة “اهمج بالقلب ” برئاسة الرئيس الحالي للبلدية نزيه ابي سمعان وهناك ايضا عدد من المرشحين المنفردين .

بلاط

عدد اعضاء المجلس البلدي 12هناك لائحة” قولنا والعمل ” برئاسة الرئيس الحالي للبلدية عبدو العتيق مدعومة من كافة العائلات والتيارات الحزبية في البلدة ولائحة بلاط الحرة برئاسة سيمون القوبا غير مكتملة ، وقد اعلن صباح اليوم احد اعضائها رامي ايلي عساكر عزوفه عن الترشح معللا في كتاب مصدّق لدى أحد كتاب العدل أسباب عزوفه كما ارسل نسخة منه إلى قائمقام جبيل .

قرطبا

عدد اعضاء المجلس البلدي 15 ، لائحة قرطبا بتستاهل برئاسة فادي مرتينوس مدعومة من القوات اللبنانية ونعمة افرام والنائبة السابقة مهى الخوري اسعد.

ولائحة 2040 برئاسة انطوان قسيس مدعومة من النائب السابق الدكتور فارس سعيد والعميد المتقاعد ميشال كرم .

ميفوق – القطارة

اما في بلدة ميفوق فعدد المقاعد 12 ، وهناك لائحتان ، الاولى برئاسة الدكتور بشير الياس وتحمل اسم لائحة “الامل والعمل “، والثانية ” نبض ميفوق – القطارة ” برئاسة الرئيس الحالي للبلدية هادي الحشاش ، وكلا اللائحتين تضم من كل المكونات العائلية في البلدة

لاسا

وفي بلدة لاسا ، لائحتان يتنافسان على 15 مقعدا بلديا ، الاولى ” لائحة ” التنمية والوفاء ” برئاسة حسن المقداد ومدعومة من “تنمية ووفاء” والثانية ” لاسا بالقلب ” مدعومة من العائلات وشخصيات مستقلة وهناك مرشح مسيحي هو جوزاف عبيد.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام+ قناة المنار