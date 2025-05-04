إصابات واعتقالات بمداهمات للاحتلال في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الأحد ملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات في عدة مناطق في الضفة الغربية.

واحتجزت قوات الاحتلال عدداً من الشبان خلال اقتحام بلدة كفل حارس شمال غرب سلفيت، كما داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في حي العرب بمدينة أريحا.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن” طواقمه في أريحا تتعامل مع إصابتين جراء اعتداء قوات الاحتلال على سيدة وطفلة”.

ونفذت قوات الاحتلال اقتحامات طالت بلدة مركة جنوب جنين ومدينة الخليل ونابلس ومخيم العزة بأريحا وبلدة بيت أمر بالخليل، واعتقلت قوات الاحتلال الفتى إبراهيم العلّامي من بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل.

في غضون ذلك،داهمت قوات الاحتلال منزلًا خلال اقتحام شارع تل غربي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المحرر محمود الكليبي شمال طولكرم، خلال عملية اقتحام ودهم.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في شارع المريج في نابلس.

المصدر: مواقع