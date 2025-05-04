الرئيس المشاط: نخوض معركة مقدسة وخلاصة موقف الأمة تتجلى في اليمن

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، أن اليمن يمثل اليوم خلاصة الموقف المشرّف للأمة، وأن خلاصة موقف اليمن تتمثل في رجال القوات المسلحة، مشددًا على أن الشعب اليمني يخوض معركةً مقدسة تحت أسمى العناوين وأطهر القضايا.

وفي كلمة توجّه بها إلى قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان وقادة المناطق العسكرية، قال الرئيس المشاط: “بفضل الله سبحانه وتعالى، وفقنا لإفشال المرحلة الأولى من العدوان على اليمن”، مشيرًا إلى استمرار تفوق الجيش اليمني في ميدان الحرب السيبرانية والاستخباراتية بقوله: “لا تزال معلومات الجيش الأمريكي مكشوفة لجيشنا، وليس بمقدورهم منع هذا الانكشاف، وهذا ما نعرفه ونثق به”.

وأضاف الرئيس المشاط أن ضرب حاملة الطائرات “يو إس إس ترومان” بدقة هذا الأسبوع، وإسقاط مقاتلة F-18 من على متنها، يمثلان دليلًا واضحًا وشاهدًا حيًا على صحة هذه المعلومات وعلى قوة الردع اليمنية.

مستمرون في ضرباتنا حتى وقف العدوان على غزة.. وننصح الصهاينة بعدم الوثوق بنتنياهو وترامب

وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، ان الهجمات التي تنفذها القوات اليمنية ضد الكيان الصهيوني لن تتوقف إلا بوقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار المفروض عليه.

وفي تحذير مباشر، دعا الرئيس المشاط المستوطنين الصهاينة إلى مغادرة فلسطين “قبل أن يصبح ذلك متعذرًا عليهم”، مضيفًا: “ننصح المغتصبين الصهاينة بألا يثقوا في إدارتي نتنياهو وترامب مطلقًا”.

وحذر من أن استمرار العدو في تجاهل المطالب اليمنية بشأن وقف الحرب على غزة، سيدفع صنعاء إلى تنفيذ خطوات تصعيدية إضافية ضمن بنك أهداف متقدم، مؤكدًا أن الكرة الآن في ملعب العدو.

وفي السياق نفسه، أوضح المشاط أن صنعاء سبق أن وجهت تحذيرات غير مباشرة للولايات المتحدة بشأن خطواتها التصعيدية، لكن واشنطن تجاهلت هذه التحذيرات “لأنها لا تأبه بحياة الصهاينة”، على حد تعبيره، متوهمة أن منظوماتها الدفاعية قادرة على صد الهجمات اليمنية.

وأضاف الرئيس المشاط: “نحمد الله على أن وفقنا لنخوض هذه المعركة تحت أشرف عنوان وأطهر قضية، فهذا شرف كبير نعتز به”. وأردف قائلاً: “لقد أسقطنا كل الحجج، والمعركة باتت الآن بين يهودي ومسلم”.

وأكد الرئيس المشاط أن العمل جارٍ لمتابعة إنجاز خطة طوارئ حكومية لمواجهة متطلبات المرحلة الراهنة، مشددًا في رسالته إلى العسكريين: “المؤسسات الرسمية كلها معكم، والشعب معكم، والله معنا جميعاً، والنصر من عنده”.

المصدر: مواقع