البرلمان العربي يستنكر صمت البرلمان الأوروبي أمام الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

استنكر البرلمان العربي “صمت البرلمان الأوروبي أمام ما يحدث من جرائم وانتهاكات صارخة في فلسطين على يد الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي تحركت فيه دول عربية وأوروبية ومنظمات منددة باعتداءات إسرائيل الوحشية ضد الفلسطينيين، ومعبرة عن رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية التي تعد تحديا سافرا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية”.

وأكد البرلمان العربي في بيان صادر عنه، أن “صمت البرلمان الأوروبي وتقاعسه عن تناول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وممارسة الاستفزازات المستمرة وقتل الأبرياء بوحشية، يعكس ازدواجية المعايير ونهجه غير المتوازن وسياسة الكيل بمكيالين التي باتت واضحة”، معبرا عن اندهاشه من “افتئات البرلمان الأوروبي على الأوضاع الحقوقية في البلدان العربية، وتنصيب نفسه وصيا عليها لخدمة أغراض سياسية تحت دعاوى حقوق الإنسان”، سائلا: “من الأولى أن يتحرك ضد الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والتي ترقى لجرائم حرب والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين”.

وجدد البرلمان العربي، إدانته واستنكاره الشديدين لاعتداءات إسرائيل الوحشية ضد الفلسطينيين، داعيا مجلس الأمن الدولي الى “التحرك الفوري لوقف عدوان إسرائيل ووضع حد لجميع انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي”.

ويعقد البرلمان العربي جلسة طارئة الأربعاء 19 الحالي 2021م، للبحث في الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية في أرض فلسطين، وخصوصا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل في محيط المسجد الأقصى، ويسبقها اجتماع طارئ للجنة فلسطين بالبرلمان العربي التي يرأسها رئيس البرلمان العربي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، للوقوف على الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام