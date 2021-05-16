الحاج حسن: لم تعد تعابير الادانة والشجب كافية للتعبير عن الموقف ازاء ما يرتكبه الكيان الصهيوني

رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية الدكتور حسين الحاج حسن أكد أنه لم تعد تعابير الادانة والشجب كافية للتعبير عن الموقف ازاء ما يرتكبه الكيان الارهابي الصهيوني من مجازر في عدوانه على غزة والقدس وحي الشيخ جرَّاح وسائر المدن والقرى بحق الاطفال والنساء والعجز والبنى التحتية وكذلك بحق وسائل الاعلام افرادا ومؤسسات ومكاتب والتي تمثل جرائم بحق الانسانية.

وحيَّا الحاج حسن المقاومة في فلسطين التي تدافع عن شعبها كما حيَّا وسائل الاعلام التي تقوم بواجبها المهني تحت القصف والنار والتهديد الصهيوني الارهابي.

المصدر: قناة المنار