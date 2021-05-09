السعودية: إقامة شعيرة الحج لهذا العام ستكون وفق ضوابط صحية وأمنية وتنظيمية

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية عن “النية بإقامة شعيرة الحج لهذا العام بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج”.

وأوضحت الوزارة في بيان لها ان “اقامة شعيرة الحج لهذا العام ستكون وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة”.

وأكدت الوزارة أن “الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان”، ولفتت إلى أنه “سيتم الإعلان لاحقَا عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام”.

المصدر: فلسطين اليوم