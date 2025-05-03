واشنطن توافق على بيع صواريخ بـ3.5 مليار دولار للرياض

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إمكانية بيع صواريخ للسعودية مقابل 3,5 مليار دولار. وأوضحت وزارة الحرب الأميركية، في بيانٍ أمس، أنّ “وزارة الخارجية أقرّت إمكانية بيع صواريخ جو-جو من طراز (إيه.آي.أم-120سي-8) المتطورة متوسطة المدى للسعودية بالإضافة إلى وسائل الدعم ذات الصلة مقابل 3.5 مليار دولار”.

وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لـ”لبنتاغون”، الكونغرس أمس الجمعة، بإمكانية إتمام هذه الصفقة. ورغم موافقة الخارجية الأميركية فإنّ الإخطار لا يشير إلى توقيع عقد أو انتهاء المفاوضات.

وذكر “البنتاغون” أنّ المتعاقد الرئيسي للصفقة هو شركة “آر.تي.أكس كورب”. وتستعد الولايات المتحدة لتقديم حزمة أسلحة للسعودية بقيمة تزيد عن 100 مليار دولار خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمملكة هذا الشهر.

الخارجية الأميركية تعلن رسميًا: إقرار عملية بيع 1000 صاروخ جو – جو متوسطة المدى لـ #السعودية من طراز AIM-120C-8 (AMRAAM)، بالإضافة إلى 50 وحدة توجيه ومعدات دعم وقطع غيار وخدمات لوجستية وفنية بتكلفة إجمالية تُقدّر بـ 3.5 مليار دولار أمريكي. pic.twitter.com/epPnIKdPMg — The Saudi Post (@TheSaudi_post) May 2, 2025

وطلبت السعودية ألف صاروخ جو-جو متطور متوسط المدى و50 وحدة توجيه لهذه الصواريخ ومعدات أخرى تشمل قطع غيار وحاويات صواريخ وخدمات للدعم اللوجستي.

يُذكر أنه في وقت سابق، كشفت ستة مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” أنّ الولايات المتحدة تستعد لعرض حزمة من صفقات الأسلحة على السعودية تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار. وأشارت المصادر إلى أنّ العرض من المقرر إعلانه خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمملكة في أيار/مايو.

Exclusive: Trump poised to offer Saudi Arabia over $100 billion arms package, sources say https://t.co/ZPnz0Y7HwL https://t.co/ZPnz0Y7HwL — Reuters (@Reuters) April 25, 2025

وقال مسؤول في وزارة الحرب الأميركية للوكالة إنّ “علاقتنا الدفاعية مع المملكة العربية السعودية أقوى من أي وقت مضى في ظل قيادة الرئيس ترامب. يظل الحفاظ على تعاوننا الأمني عاملاً مهماً في هذه الشراكة، وسنواصل العمل مع السعودية لتلبية احتياجاتها الدفاعية”.

هذا وأفاد مصدران لـ”رويترز” إنّ شركة “لوكهيد مارتن” قد تزود السعودية بمجموعة من أنظمة الأسلحة المتقدمة، منها طائرات النقل “سي-130”. وقال مصدر آخر إنّ «لوكهيد» ستزود السعودية أيضاً بصواريخ وأجهزة رادار.

وذكر أربعة من المصادر أنّه من المتوقع أيضاً أن تلعب شركة «آر.تي.أكس»، المعروفة سابقاً باسم “رايثيون تكنولوجيز”، دوراً مهماً في الحزمة، التي ستشمل إمدادات من شركات دفاع أميركية رئيسية أخرى مثل “بوينغ” و”نورثروب غرومان” و”جنرال أتوميكس”. وقال متحدث باسم “لوكهيد مارتن” إنّ المبيعات العسكرية الخارجية هي معاملات بين الحكومات، “ويفضل أن تتولى الحكومة الأميركية التعامل مع أي استفسارات بشأن المبيعات للحكومات الأجنبية”، وفق “رويترز”.

وأشار اثنان من المصادر للوكالة إلى أنّ “الكثير من هذه الصفقات قيد الإعداد منذ فترة”، وأوضحا أنّه “على سبيل المثال فإنّ المملكة طلبت معلومات عن طائرات جنرال أتوميكس المسيرة لأول مرة عام 2018”.

ولفت أحد المصدرين إلى أنّه “على مدى 12 شهراً حتى الآن، كان هناك تركيز على صفقة بقيمة 20 مليار دولار لشراء طائرات جنرال أتوميكس المسيرة من طراز أم كيو-9 بي سي غارديان وطائرات أخرى”. وقال ثلاثة من المصادر إنّ “عدداً من المسؤولين التنفيذيين من شركات الدفاع يفكرون في السفر إلى المنطقة ضمن الوفد”.

وأوضحت ثلاثة من المصادر أنّه من المتوقع مناقشة صفقة محتملة لشراء طائرات “أف-35” التي تنتجها “لوكهيد مارتن”، إذ أفادت تقارير بأنّ المملكة مهتمة بها منذ سنوات. لكن المصادر رأت أنّ فرص توقيع صفقة لطائرات من هذا النوع خلال الزيارة ليست كبيرة.

تأتي هذه الحزمة بعد أن فشلت إدارة الرئيس السابق جو بايدن في التوصل إلى اتفاق دفاعي مع الرياض، ضمن صفقة شاملة كانت تتضمن تصوراً لتطبيع العلاقات بين السعودية وكيان العدو الاسرائيلي.

وكان مقترح بايدن يتضمن الحصول على أسلحة أميركية أكثر تطوراً مقابل وقف مشتريات الأسلحة الصينية وتقييد استثمارات بكين في البلاد.

وتزود الولايات المتحدة السعودية بالأسلحة منذ فترة طويلة. وفي عام 2017، اقترح ترامب مبيعات أسلحة للمملكة بقيمة تُقارب 110 مليارات دولار. وحتى عام 2018، تمّ البدء فقط في مبيعات بقيمة 14.5 مليار دولار، وبدأ الكونغرس في التشكيك بشأن الصفقات في ضوء مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وفي عام 2021 خلال رئاسة جو بايدن للولايات المتحدة تمّ فرض حظر على مبيعات الأسلحة الهجومية إلى السعودية على خلفية مقتل خاشقجي وللضغط على المملكة لإنهاء حربها في اليمن.

وبموجب القانون الأميركي، يتعيّن أن تخضع صفقات الأسلحة الدولية الكبرى للمراجعة من جانب أعضاء الكونغرس قبل إتمامها. هذا وبدأت إدارة بايدن بتخفيف موقفها تجاه السعودية عام 2022 بعد أن أثّر غزو روسيا لأوكرانيا على إمدادات النفط العالمية.

ورفعت الولايات المتحدة الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية عام 2024، حيث تعاونت واشنطن بصورة أوثق مع الرياض، في أعقاب العدوان على قطاع غزة لوضع خطة لمرحلة ما بعد الحرب في القطاع.

المصدر: مواقع إخبارية