حسن: القطاع الصحي يمر بتحديات لكن رفع الدعم عن الأدوية والمستلزمات الطبية خط أحمر

قال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان حمد حسن “لا شك أن القطاع الصحي في لبنان يمر بتحديات وتعقيدات نتيجة الظروف التي نعيشها، ولكن هذا لا يعني تخلي الحكومة والمؤسسات الرسمية عن واجبها ودورها لإحقاق حق القطاع الصحي بشكل عام”.

وأضاف حسن “لبنان لا يعاني من مشاكل اقتصادية ومالية فقط، بل يعاني اليوم أيضا من رهان على استمرار الخدمات الطبية في ظل الظروف التي نعيشها”، وتابع “لكن أنا أقول لكل مواطن لبناني، لا تعيشوا هذا الإرهاب والتوتر الداخلي، فالأطباء لن يتركوا المواطن يئن، وهذه أزمة وسوف تمر”.

وتابع: “أقول للمسؤول عن المال في البلد وعن كل السياسات المالية، كان الرهان خاطئا من قبلكم بالتقديرات، يجب أن توجدوا الحل لهذا الموضوع، وأن تبادروا وتتحملوا مسؤوليتكم”، وشدد على ان “موضوع رفع الدعم عن الأدوية والمستلزمات الطبية خط أحمر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام