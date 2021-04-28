تقرير مصور | ماذا وراء تبدل الكلام السعودي تجاه ايران؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2021 - 21:22

تقرير مصور | ماذا وراء تبدل الكلام السعودي تجاه ايران؟

منذ 31 mins 28 April، 2021
السعودية - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

ماذا وراءَ تبدلِ الكلام السعودي تجاهَ ايران، والحربِ على اليمن ؟؟

المصدر: قناة المنار

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