الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت هيئة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأربعاء تسجيل 12 إصابة جديدة بكوفيد -19 في البر الرئيسي في الـ27 من نيسان / أبريل، ارتفاعا من 11 حالة في اليوم السابق.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن جميع الحالات الجديدة قادمة من الخارج.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض الإصابة، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى 17 حالة من 14 حالة في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات COVID-19 المؤكدة في البر الرئيسي الآن 90622 حالة، في حين أن عدد الوفيات لم يتغير ويستقر عند 4636.

المصدر: وكالة رويترز