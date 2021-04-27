فوج حرس بيروت احبط سرقة مزار في منطقة المرفأ

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أن دورية تابعة لفوج حرس مدينة بيروت تمكنت بعد ظهر اليوم من توقيف أربعة أشخاص من الجنسية السورية، خلال محاولتهم سرقة مزار في منطقة المرفأ بالقرب من تمثال المغترب، بعدما خلعوا صندوق الشمع الحديدي واقتلعوا بعض قضبان الحديد من المكان.

وخلال محاولتهم سرقة المزار انقض عليهم رجال الحرس، واقتادوهم الى قيادة الفوج في الكرنتينا.

وبناء لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود، وبعد التحقيق معهم، سلموا مع المضبوطات الى المراجع المختصة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام