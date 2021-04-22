حب الله يداهم مراكز بيع الاسمنت المخالفة.. وتسطير محاضر ضبط بالمتلاعبين بالأسعار – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2021 - 14:58

حب الله يداهم مراكز بيع الاسمنت المخالفة.. وتسطير محاضر ضبط بالمتلاعبين بالأسعار

منذ 1 ساعة 22 April، 2021
مراكز بيع الاسمنت المخالفة
لبنان

داهم وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عماد حب الله قبل ظهر الخميس وبصورة فجائيّة، مراكز بيع الاسمنت في عدد من المناطق اللبنانية، بمؤازرة القوى الأمنية ومهندسين ومراقبين من وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة.

مراكز بيع الاسمنت المخالفة

 ودقّق الوزير حب الله بمدى التزام التجار بالبيع بالأسعار الرسمية، وبتسليمهم المادّة للزبائن دون تخبئتها أو التلاعب بثمنها. وتمّ تسطير محاضر ضبط بحقّ المخالفين. وشدّد الوزير حب الله على “وجوب تحمّل المسؤوليات الوطنية والاجتماعية والاقتصادية في هذه الظروف الدقيقة، وعدم الاستغلال والشعور مع المواطنين وأصحاب العلاقة وتأمين السلعة المطلوبة وتوفيرها بالسرعة القصوى”.

المصدر: وزارة الصناعة

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