مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تزيل الحواجز من ساحة ومدرج باب العامود في #القدس المحتلة (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2021 - 17:16

مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تزيل الحواجز من ساحة ومدرج باب العامود في #القدس المحتلة (فلسطين اليوم)

منذ 51 mins 17 April، 2021
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