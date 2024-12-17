شهيدان قرب قلقيلية والاحتلال يهدم 17 منزلاً في القدس المحتلة

استشهد مواطنان برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء في قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة وصول شهيدين إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، بعدما أطلق الاحتلال النار عليهما قرب حي صوفين.

وذكرت أن الشهيدين هما، الشهيد محمد زكي داود أشقر (٣٢ عاماً) والشهيد ضياء شريف حسن سلمي (٣١ عاماً).

ومنذ 7 أكتوبر 2023، استشهد أكثر من 805 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية.

الاحتلال يهدم 17 منزلًا في القدس ويهدد 116 أخرًا خلال يوم

وفي سياق الاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني فيث الضفة الغربية، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الإثنين، 17 منزلًا في منطقتين بالقدس، هما حي سلوان وبلدة عناتا.

ففي حي البستان جنوبي المسجد الأقصى، هدمت جرافات الاحتلال 11 منزلًا، بحجة البناء غير المرخص، رغم أن بعض هذه المنازل تم تشييدها قبل قيام دولة الاحتلال ، وتعود هذه المنازل لعائلات أبو شافع وأبو دياب وبشير وجلاجل، مما أدى إلى تهجير سكانها.

وأكد فخري أبو دياب، عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، أن هذا الهدم جزء من خطة بلدية الاحتلال لإزالة حي البستان بالكامل، تمهيدًا لإقامة ما يسمى “الحديقة التوراتية”. كما أضاف أن 116 منزلًا في الحي مهددة بالهدم حاليًا، مما سيؤدي إلى تهجير 1500 شخص من سكانه.

واعتبر أبو دياب أن الهدم الجماعي اليوم يمثل تصعيدًا كبيرًا في سياسة الاحتلال لتهويد القدس وتغيير تركيبتها السكانية.

أما في بلدة عناتا شمال شرق القدس، فقد هدمت قوات الاحتلال 6 منازل لعائلات بدوية، هي عائلة ضيافين وعائلة أبو غالية، وهى منازل قائمة منذ سنوات، وقد سبق أن تلقى أصحابها أوامر هدم بزعم البناء غير المرخص، رغم محاولاتهم تقديم استئنافات للحيلولة دون الهدم.

المصدر: مواقع