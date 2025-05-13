تحضيرات مكثفة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك – الهرمل

تشهد محافظات بيروت والبقاع وبعلبك – الهرمل تحضيرات مكثفة استعدادًا لإجراء المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية، المقررة يوم الأحد المقبل، وسط استنفار إداري وأمني لضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وفي هذا السياق، أعلن حزب الله وحركة أمل عن مرشحي لائحة التنمية والوفاء للانتخابات البلدية والاختيارية في العاصمة بيروت، خلال لقاء أقيم في حديقة السراي، حضرته فعاليات سياسية وحزبية، إلى جانب النائبين أمين شري ومحمد خواجة.

وشدد شري وخواجة في كلمتيهما على الطابع التنموي والخدماتي لهذه الانتخابات، مؤكدين أن المشاركة الواسعة في الاستحقاق البلدي تشكّل محطة أساسية لتعزيز دور المجالس المحلية في مواجهة الأزمات الحياتية والاقتصادية التي تعاني منها العاصمة وسائر المناطق.

وتضم محافظة بيروت 12 بلدة وبلدية واحدة و103 مختاير .



16 بلدية تفوز بالتزكية واحتدام المنافسة في بعلبك قبل خمسة أيام من الانتخابات

ومن بعلبك، أفاد مراسلنا علي يزبك بأن 16 بلدية فازت بالتزكية في محافظة بعلبك–الهرمل، بعد إقفال باب سحب الترشيحات عند منتصف الليلة الماضية، وتشكل هذه البلديات جزءًا من أصل 76 بلدية في المحافظة، ما يعني أن 60 بلدية ستشهد انتخابات محلية خلال الأيام المقبلة.

أما على صعيد الانتخابات الاختيارية، فقد تم تسجيل فوز 63 مختارًا بالتزكية من أصل 293 مختارًا في عموم المحافظة.

على مستوى التحالفات، تبرز لائحة التنمية والوفاء بوصفها اللائحة الأوفر حظًا في غالبية البلدات التي ستشهد تنافسًا انتخابيًا، في مواجهة لوائح أخرى شُكّلت بدعم من العائلات أو من شخصيات محلية تسعى للانخراط في المجالس البلدية. وتتميّز مدينة بعلبك عن سواها بأخذ المعركة الانتخابية فيها طابعًا سياسيًا واضحًا، حيث تتواجه لائحة “التنمية والوفاء” مع لائحة بعلبك المنافسة، وكل منهما تضم 21 مرشحًا.

وفي هذا السياق، أصدرت الماكينة الانتخابية للائحة “التنمية والوفاء” بيانًا أكدت فيه أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لمنصب المختار في المدينة، مشددة على أنها لا تتبنى أيًّا منهم، وأن التنافس في هذا المجال يجري بين المرشحين العائليين فقط. ودعت مندوبيها في أقلام الاقتراع إلى عدم الانحياز لصالح أي مرشح اختياري تحت اسم اللائحة.

ماهي آخر المعطيات حول اعداد المرشحين في البقاع وبعلبك الهرمل وماذا عن البلديات التي فازت في التزكية؟

البقاع الغربي

أما في البقاع الغربي، حيث يبلغ عدد الناخبين، ١٠٦٠١٠ ناخبين بين إناثٍ وذكور، فقد بلغ عدد المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية ٩٥٩ مرشحاً، منهم ٧٢٥ مرشحاً للبلدية و١٧٤ للاختيارية و٦٠ هيئة اختيارية، موزعين على ٣١ بلدية و٣٦ بلدة للمخترة، أما عدد أقلام الاقتراع فبلغ ٣٤٤ قلماً مناصفةً بين إناثٍ وذكور.

وفازت في البقاع الغربي بالتزكية ٦ بلديات هي: الخيارة، السلطان يعقوب الموحدة، المنصورة، بعلول، زلايا وقليا.

أما البلدات التي فاز فيها المخاتير بالتزكية فهي: بعلول، تل الذنوب، باب مارع، زلايا، قليا، ميدون، لوسيا ومشغرة التحتا.

أما الفائزون بالتزكية لعضوية الهيئة الإختيارية فهم: السلطان يعقوب التحتا، المنصورة، جب جنين، كفريا وعين زبدة.

قيادتا حزب الله وحركة أمل

في السياق، بحثت قيادتا حزب الله وحركة أمل في لقاء مشترك امس الاثنين ملف الانتخابات البلدية والاختيارية، بحضور نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش ومعاونه الحاج سلطان أسعد ومسؤول ملف العمل البلدي في الحزب محمد بشير، ورئيس الهيئة التنفيذية في حركة امل مصطفى فوعاني ومسؤول مكتب الشؤون البلدية ‏بسام طليس‎.‎

ونوه المجتمعون “بالجهود الرسمية المبذول لانجاح ‏الانتخابات في محافظات جبل لبنان، الشمال وعكار”. وتمنوا “استكمال هذه الجهود لإنجاز هذا الاستحقاق في باقي ‏المحافظات اللبنانية”‎.‎

ولفت المجتمعون الى أن “القيادتين درستا سير تشكيل اللوائح المُشتركة –لوائح التنمية والوفاء– وأبدتا الارتياح الكامل لهذا المسار وخصوصا في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل”، وشكروا “أبناء شعبنا الذين يشاركون بفعالية في سبيل تشكيل هذه اللوائح”، كما شكروا “كل اللجان والماكينات الانتخابية في حزب الله وحركة أمل الذين يعملون بكل صدق وإخلاص لتشكيل هذه اللوائح”.

وأكد المجتمعون على “ضرورة السعي الفعّال لتشكيل لوائح تزكية، خاصة في قرى الحافة الأمامية”، ودعوا “كل عائلاتنا الكريمة والفاعليات الحزبية والثقافية والاجتماعية، إلى إيلاء هذا الموضوع الأهمية القصوى والعمل سويا لنجاح اللوائح بالتزكية حتى وإن تطلب الأمر بعض التنازلات من هنا أو هناك”.

وشدد المجتمعون على “البقاء إلى جانب المجالس البلدية المنتخبة ومساعدتها على تقديم الخدمات اللائقة لأشرف الناس ولو بأشفار العيون”، وأكدوا على “إبقاء الاجتماعات مفتوحة لمواكبة كل التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية بأعلى مستوى من التنسيق والتعاون المشترك”.

المصدر: موقع المنار