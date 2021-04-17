خبيرة: فيروس كورونا له تأثير على الحبال الصوتية وقد يستمر لأشهر

كشفت رئيسة القسم العلمي في المركز الوطني للبحوث الطبية للأمراض في روسيا، يكاترينا أوسيبينكو، أن فيروس كورونا المستجد له تأثير سلبي على الحبال الصوتية لدى المصابين بالفيروس ويمكن أن يستمر لعدة شهور.

وذكرت الخبيرة الروسية أوسيبينكو أن المرضى المصابين بفيروس كورونا قد يشعرون بعوارض و مشاكل في الحبال الصوتية والتي قد تستمر لعدة أشهر.

وأشارت الخبيرة أن هذا التأثير مرتبط بمدى قوة الفيروس الذي أصاب الشخص وتلعب مناعة الجسم دورا كبيرا في هذا الموضوع، بالإضافة إلى العمر وعوامل أخرى إضافية.

وقالت الخبيرة “نرى مرضى أصيبوا بعدوى فيروس كورونا ومن أبرز التأثيرات والعوارض كانت بحة في الصوت”.

وأضافت قائلة: “يشكو بعض الذين أصيبوا بالفيروس بمشاكل في الصوت ويمكن لذلك أن يستمر لأسبوع أو حتى شهر وأكثر.

المصدر: سبوتنيك