#مصر و #أوغندا توقعان اتفاقاً أمنياً مشتركاً بالتزامن مع تصاعد التوتر بشأن سد النهضة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2021 - 12:24
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#مصر و #أوغندا توقعان اتفاقاً أمنياً مشتركاً بالتزامن مع تصاعد التوتر بشأن سد النهضة
منذ 10 mins
9 April، 2021
اتفاق امني
اوغاندا
سد النهضة
مصر
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