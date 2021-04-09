#مصر و #أوغندا توقعان اتفاقاً أمنياً مشتركاً بالتزامن مع تصاعد التوتر بشأن سد النهضة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2021 - 12:24

#مصر و #أوغندا توقعان اتفاقاً أمنياً مشتركاً بالتزامن مع تصاعد التوتر بشأن سد النهضة

منذ 10 mins 9 April، 2021
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