التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة من #جونيه باتجاه #ذوق_مكايل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2021 - 08:28

التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة من #جونيه باتجاه #ذوق_مكايل

منذ 21 mins 9 April، 2021
أخبار موقع المنار

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