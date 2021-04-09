وسائل إعلام أميركية: الولايات المتحدة قد ترسل سفنا حربية إلى البحر الأسود

أفادت شبكة “سي إن إن” نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي بأن”الولايات المتحدة تدرس إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود، بهدف “توجيه إشارة” لروسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا”.

ونقلت “سي إن إن” عن المسؤول الذي لم يذكر اسمه قوله، إن “القوات البحرية الأمريكية تعمل بشكل روتيني في البحر الأسود، لكن نشر سفن حربية هناك الآن سيوجه رسالة خاصة إلى موسكو، مفادها أن الولايات المتحدة تتابع الأوضاع عن كثب”.

وأضاف المسؤول أن”الطائرات الاستطلاعية للقوات البحرية الأمريكية تواصل تحليقاتها فوق البحر الأسود لمتابعة النشاط العسكري الروسي في المنطقة”.

وأكد المسؤول أن القوات الأمريكية “ستكون مستعدة للرد” في حال أي “تحرك هجومي” من قبل القوات الروسية قرب الحدود الأوكرانية.

وكانت الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى قد أعربت عن قلقها إزاء تحركات القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا، فيما أكدت موسكو أن تنقل القوات الروسية داخل أراضي روسيا لا يهدد أحدا.

المصدر: سي أن أن