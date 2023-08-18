‏‏‏‏‏‏رويترز عن الرئاسة التركية: أنقرة وجهت تحذيرا لروسيا بعد إطلاق نار استهدف سفينة شحن في البحر الأسود – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2023 - 00:04

‏‏‏‏‏‏رويترز عن الرئاسة التركية: أنقرة وجهت تحذيرا لروسيا بعد إطلاق نار استهدف سفينة شحن في البحر الأسود

منذ 3 ساعة 17 August، 2023
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