الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تعترض وتدمر 5 طائرات مسيرة أوكرانية وزورقين مسيرين في البحر الأسود – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2024 - 08:38

الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تعترض وتدمر 5 طائرات مسيرة أوكرانية وزورقين مسيرين في البحر الأسود

منذ 1 ساعة 16 August، 2024
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