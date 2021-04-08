روسيا يمكنها الرد بالمثل في حال طرد دبلوماسيين من الولايات المتحدة

صرّح النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف الخميس، أن روسيا بإمكانها الرد بإجراءات مماثلة في حالة طرد دبلوماسييها من الولايات المتحدة.

وقال جباروف، لوكالة “سبوتنيك”، “في حالة طرد دبلوماسيينا، ستتلقى الولايات المتحدة ردا لا لبس فيه، ولن نتسامح إذا أقدمت أميركا على فعل ذلك. وأشار إلى أنه في مثل هذه الحالات، وفقا للمعايير الدولية، “يتم تطبيق إجراءات مماثلة”. وأضاف جباروف، أيضاً، أن واشنطن “لم تعد تعرف ما هي الاحتياطيات التي يتعين استخدامها لضغط العقوبات على روسيا”.

هذا ورأى النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي أنه “إذا تحدثنا عن نظام “سويفت”، فإنه سيف ذو حدين بالنسبة لهم، لأن الخروج عنه سيؤدي إلى انهيار جميع أسواق النفط والغاز وسيبتعد الجميع ببطء عن الدولار، ويتخلصون منه”. وأكد أن الاقتصاد العالمي قد تغير كثيراً مؤخراً، فالعملات الرقمية تحل محل العملات التقليدية.

وفي وقت سابق ، ذكرت وكالة “بلومبيرغ”، نقلاً عن مصادر، أن إدارة جو بايدن، تدرس إمكانية طرد دبلوماسيين روس وفرض عقوبات جديدة رداً على هجمات القراصنة والتدخل في الانتخابات التي تتهم فيها الولايات المتحدة روسيا.

المصدر: سبوتنيك