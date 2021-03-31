التحكم المروري: سقوط قتيل و10 جرحى في 9 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2021 - 08:12

التحكم المروري: سقوط قتيل و10 جرحى في 9 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 49 mins 31 March، 2021
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