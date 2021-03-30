ظريف: بالحوار يتحقق السلام والاستقرار في افغانستان

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، إن”ارساء السلام والاستقرار في افغانستان يمكن ان يتحقق فقط عبر الحوار بين الافغان”.

وشدد ظريف في الكلمة التي ألقاها اليوم الثلاثاء بمؤتمر “قلب آسيا- عملية اسطنبول” في العاصمة الطاجيكية دوشنبة،على أن”اي اتفاق للسلام في افغانستان يجب ان يضمن حق تقرير المصير للشعب الافغاني”.

كما دعا ظريف منظمة الأمم المتحدة الى”ضرورة تقديم التسهيل لحوار السلام الافغاني ورفض سبل الحلول المفروضة من الخارج”.

وتطرق الى”اتصال شبكة سكك الحديد الايرانية بالأفغانية”، معتبرا أن”ذلك خطوة مهمة للغاية لايجاد شكة سكك اقليمية ودولية”.

كما نوه الى”الانجازات القيمة التي حققها الشعب الأفغاني في بناء حكومة القانون وخاصة في كتابة الدجستور مشددا على ضرورة مساهمة دول المنطقة لتيسير الحوار الافغاني – الأفغاني”.

المصدر: موقع العالم