الوزير حسن بحث مع وفد بلدية بعلبك في سبل مواجهة تزايد التفشي الوبائي

إستقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن في مكتبه في وزارة الصحة العامة، وفدا من مجلس بلدية بعلبك برئاسة رئيس البلدية فؤاد بلوق وتناول البحث “التفشي المتزايد لوباء كورونا في المنطقة وضرورة القيام بحملة توعية لحض الأهالي على التزام إجراءات الوقاية ووضع الكمامة والتزام التباعد الإجتماعي والحجر عند الإصابة أو المخالطة أو تسجيل أعراض العدوى”؛ كما تم التشديد على “ضرورة الإقبال على التسجيل على المنصة الرسمية للتلقيح”.

وأعلن بلوق أن “البلدية ستبدأ قريبا تنفيذ هذه الحملة”، مبديا “إرتياحه للخطة التي وضعتها وزارة الصحة العامة لتلقيح الموظفين في المؤسسات الرسمية بما فيها البلديات”.

ونوه رئيس بلدية بعلبك بما “حققه الوزير حسن في دعم المستشفيات الحكومية ومن بينها مستشفى بعلبك الذي أثبت في مواجهة الجائحة أنه على درجة عالية من المسؤولية”؛ وتمنى لوزير الصحة العامة “التوفيق في مهمته الإنسانية التي أثبت أداؤه أنها تشمل مختلف المناطق اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام