بلدية بعلبك: القلعة يحتضنها أهل المدينة كما كل المقامات المقدسة والأماكن الاثرية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2023 - 17:56

بلدية بعلبك: القلعة يحتضنها أهل المدينة كما كل المقامات المقدسة والأماكن الاثرية

منذ 18 mins 2 October، 2023
قلعة بعلبك
لبنان

استنكر مجلس بلدية بعلبك في بيان له الاثنين “ما نقل اليوم عن مصادر أمنية حول استهداف قلعة بعلبك، في الوقت الذي شهدت بعلبك هذا الصيف موسما سياحيا مميزا”، وتابع “يأبى الحاقدون على المدينة الا أن يبثوا أخبارا يتوهموها بأفكارهم السوداوية”، واضاف ان “بعلبك التي تنعم بأمن أفضل من أي سنوات سابقة يحاول العابثون تشويهه”.

وقال البيان “قلعة بعلبك يحتضنها أهل هذه المدينة كما كل المقامات المقدسة والأماكن الاثرية”، وتابع “للحاقدين نقول: موتوا بغيظكم، ستبقى بعلبك مقصداً لكل زائر للبنان”، واكد ان “بعلبك مدينة الشمس، ستبقى إحدى المدن التاريخية الأهم في لبنان وفي الشرق، واسمها يغوص في أعماق التاريخ وتتراءى من خلالها هيبة الماضي العظيم الذي يأبى صداه أن يموت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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