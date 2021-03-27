6 من الورقيات المفيدة لصحتك وجسمك…

تُعد الخضار بكل أنواعها مفيدة وصحية جداً على الجسم. وإليك الفوائد التي تمنحها الورقيات لصحتك.

والورقيات عبارة عن أغذية تتميز بمحتواها الغني بمضادات الأكسدة التي تكافح السرطان، وهي غنية أيضاً بأنواع الفيتامينات، والمعادن.

وتتميز الورقيات أيضاً بكونها غنية بالألياف، وقليلة السعرات الحرارية في الوقت ذاته، ولذلك، فهي في الوقاية من زيادة الوزن.

وإليك 6 من الورقيات التي يمكنك تناولها، إضافةً لفوائد كل واحدة منها:

-البروكلي: غني بالألياف، ويساعد على خفض الكولسترول

-الملفوف: غني بفيتامين “C”، و”K”، والمغنيسيوم، وهو مفيد للهضم والبشرة

-السبانخ: غني بالحديد، والكالسيوم، وهو يحمي من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد

البقدونس: غني بفيتامين “A”، و”K”، وهو يمنع تطور الخلايا السرطانية

-الخس: يحتوي 95% منه على الماء، وهو يحمي الجسم من الجفاف. وهو غني بفيتامين “A”، و”K”، أيضاً، وهو يحافظ على سلامة العظام، كما أنه مفيد لصحة العيون

-الكرنب المجعد: غني بفيتامين “A”، و”K”، وهو مفيد للحفاظ على صحة العظام، وسلامة الغشاء المخاطي، والبشرة، والنظر

المصدر: سي ان ان