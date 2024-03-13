ما تأكله يمكن أن يؤثر على وظيفة دماغك، بما في ذلك قدرتك على درء مرض الزهايمر، وهناك أطعمة معينة – مثل بذور عباد الشمس والحبوب الكاملة – التي توفر فوائد أكبر.

هناك طعام واحد على وجه الخصوص تقول الدكتورة أوما نايدو ، اختصاصي التغذية في جامعة هارفارد، وليزا جينوفا ، عالمة الأعصاب التي تدربت في الجامعة ذاتها، إنه مفتاح الدماغ السليم، إنها “الخضروات الورقية الخضراء”.

يتفق الأطباء على أن تناول الخضار الورقية ضروري للصحة العامة، وخاصة لعقلك، بحسب تقرير لشبكة CNBC.

وإليك بعض الخضروات الورقية الخضراء التي يمكنك إضافتها إلى وجباتك هي:

-السبانخ

-الخس

-الكرنب

-السلق السويسري

-بوك تشوي Bok choy او “الملفوف الصيني”

-الخردل الأخضر

ويحدد الأطباء ثلاثة أسباب رئيسية تشير إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالخضراوات الورقية مفيد لعقلك:

1- غنية بفيتامينات ب: في كثير من الأحيان، ترتبط حالات مثل الاكتئاب والخرف بنقص فيتامين ب، وفقا لدراسة أجرتها كلية الطب بجامعة واين ستيت.

وقالت نايدو لـ CNBC إن الخضروات الورقية الخضراء هي مصدر رائع لفيتامين ب9. والفيتامين، المعروف أيضًا باسم حمض الفوليك ، هو “فيتامين رئيسي لدعم صحة الدماغ والجهاز العصبي، ووظيفة الناقلات العصبية المثالية، والصحة النفسية المتوازنة”.

الخضروات الورقية هي النوع الأول من الطعام الذي تقترحه نايدو لمرضاها الذين يتطلعون إلى تحسين مزاجهم.

2. تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية المعززة للدماغ: كما أن الخضروات الورقية الخضراء مليئة بما تسميه جينوفا “العناصر الغذائية المعززة للدماغ” بما في ذلك حمض الفوليك واللوتين والبيتا كاروتين.

تم ربط اللوتين بتحسن وظائف المخ وبنية المخ لدى كبار السن. ووجدت مراجعة منهجية أن تناول مكملات البيتا كاروتين يمكن أن “يعزز الذاكرة اللفظية والمعرفية”.

3. مليئة بالألياف

وجدت دراسة نشرت في العام 2021 في مجلة “العلاجات التكميلية في الطب” أن زيادة تناول الألياف الغذائية ارتبطت بانخفاض فرصة الإصابة بالاكتئاب .

تفضل نايدو التوصية بالحصول على المزيد من الألياف من خلال نظامك الغذائي ، وخاصة الأطعمة النباتية. والخضراوات الورقية التي تحتوي على ألياف كثيفة.

المصدر: cnbcarabia