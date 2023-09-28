خضار وفاكهة لا تحتاج إلى تبريدها في الثلاجة لحفظها

هل يجب تخزين جميع أنواع الخضار والفاكهة في الثلاجة؟ الإجابة: “لا”. وفي الواقع، هناك العديد من الأنواع التي يجب تخزينها في مكان جاف ومظلم، أي في درجة حرارة الغرفة وبعيدًا عن أشعة الشمس.

ويأتي من بينها:

البصل والبطاطا: لا تحتاج إلى التبريد، ويمكن تخزينها في مكان جاف ومظلم.

الموز: يُحفظ في وعاء الفاكهة خلال الأيام الثلاثة الأولى خارج الثلاجة، ثم يُحفظ في كيس ورقي ويُبرّد في الثلاجة.

التفاح: يخزن في وعاء الفاكهة لأول خمسة أيام، ثم يُبرّد في الثلاجة.

الجريب فروت: يمكن تخزينها خارج الثلاجة لسبعة أيام.

وفي المقابل، هناك بعض أنواع الخضار والفاكهة التي تحتاج للتبريد في الثلاجة:

الشمندر والجزر والفجل: يُقص الرأس الأخضر، ويُخزّن في كيس ورقي.

الخيار والكوسا: ينبغي أن تكون هذه الخضار جافة، وتُخزّن في كيس بلاستيكي.

الخوخ والتوت الأسود والفاكهة ذات النواة الحجرية الأخرى: إذا كانت غير ناضجة، يمكنك تخزينها خارج الثلاجة في كيس من الورق البني. وبمجرد نضوجها، تستطيع أن تضعها في الثلاجة.

الخضار الورقية: تحتاج إلى عناية خاصة. تُنظّف الأوراق وتنتظرها حتى تجفّ تمامًا، ثم تحفظها في كيس بلاستيكي في الثلاجة.

الذرة: يمكن الاحتفاظ بقشرتها لتجنب الجفاف.

الفِطر: يتم تخزينه جافًا من دون غسيل في كيس من الورق.

السبانخ: يمكن أن تُفسد الخضار المُخزّنة معها سريعًا، لذلك يجب تخزينها في عبوة بلاستيكية منفردة.

بعض النصائح لمساعدتك على تحقيق الاستفادة القصوى من الخضار والفاكهة.

-يمكن تجفيف شرائح الفاكهة أو استخدامها لصنع مختلف أنواع المربى.

-يمكن صنع المخللات من فائض الخضار.

-يمكن تقطيع الخضار ووضعها في أكياس بلاستيكية وتجميدها لمدة 6 أشهر.

-يمكن تحضير العصائر من أنواع الفاكهة التي قاربت على النضج.

ونشرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عبر موقعها الرسمي، بعض النصائح التي يجب اتخاذها في عين الاعتبار فيما يتعلق بالأطعمة التي نتركها خارج البراد لفترة طويلة.

وجاء من بينها:

-احرص على وضع اللحوم، والمأكولات المتبقية، والبيض، والحليب، والفاكهة، والخضار، وغيرها من المواد سريعة التلف في الثلاجة خلال ساعتين، أو ساعة إذا كانت درجة الحرارة خارجًا أعلى من 32 درجة مئوية.

-لا تترك الطعام سريع التلف خارج الثلاجة، لأنّ البكتيريا المسبّبة للتسمّم الغذائي تنمو بسرعة عندما يكون الطعام في “منطقة الخطر”، أي بين 44.4 و60 درجة مئوية، التي تشمل درجة حرارة الغرفة.

-اضبط درجة حرارة الثلاجة على 44.4 درجة مئوية أو أقل، إذا كنت تريد حماية نفسك من نمو البكتيريا التي تؤدّي إلى التسمّم الغذائي.

اتبع هذه الخطوات الإضافية للحفاظ على سلامة الأغذية القابلة للتلف:

-قسّم الكمية الكبيرة من الطعام الساخن إلى حصص صغيرة ضعها في أوان نظيفة حتى تبرد بشكل أسرع.

-ضع اللحوم النيئة على الرف السفلي للبراد، بعيدًا عن المنتجات الطازجة والأطعمة الجاهزة للأكل.

-تخلّص من الأطعمة التي تُترك من دون تبريد لأكثر من ساعتين.

المصدر: سي ان ان